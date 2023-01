Adidas lança Oceaunz, a bola da Copa do Mundo feminina

A bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2023 foi lançada nesta terça-feira, 24. Divulgada pela Fifa e pela fabricante Adidas, ela foi batizada de Oceaunz e traz em seu modelo referências aos países-sede do torneio: Austrália e Nova Zelândia. A fornecedora alemã anunciou inovações tecnológicas, como as utilizadas no Mundial Masculino de 2022.

Desenhada em tons azuis, a bola faz referência às paisagens dos países, como as montanhas que se juntam ao Oceano Índico. Além disso, segundo a fabricante, o design celebra a cultura local e foi elaborado por Chern’ee Sutton, artista aborígene, e Fiona Collins, artista maori.

All eyes on OCEAUNZ 🌊

Inspired by the nature of Australia and New Zealand, your official @FIFAWWC match ball.

Available now in stores and online at https://t.co/wIHO15UkRf#FIFAWWC 🇦🇺🇳🇿 pic.twitter.com/jyCkYdhud8

— adidas UK (@adidasUK) January 24, 2023