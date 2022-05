1ª metade do Brasileirão tem Palmeiras líder e Cristiane artilheira

Oito das quinze rodadas da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino foram disputadas, com muita bola na rede e mudanças na ponta da tabela. Até o momento, o Palmeiras é o líder seguido pelas gurias do Internacional, enquanto o atual campeão, Corinthians, fecha o pódio, na terceira posição. O blog Elas na Área separou os números, os destaques e o raio-x dos times até aqui.

Ao final das quinze rodadas irá terminar a primeira fase e as oito melhores colocadas na tabela avançam às oitavas. A bola volta a rolar para o campeonato no dia 14 de maio, após a disputa do Brasileirão sub-20. Os jogos têm transmissão da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e também gratuitamente no site da Eleven Sports.

O que aconteceu até aqui:

Palmeiras e Internacional somaram, cada um, 19 pontos em oito rodadas. As Palestrinas perderam a invencibilidade na última rodada, derrotadas justamente pelo Internacional, por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Milene.

O Palmeiras se manteve na liderança com seis vitórias, um empate e uma derrota, pelo critério dos gols pró (tem 18 contra 14 das Coloradas). O único time invicto até aqui é o maior vencedor da competição, as “Brabas” do atual campeão Corinthians, com cinco vitórias e três empates.

Na última rodada, o clássico da modalidade entre Corinthians e Ferroviária terminou empatado em 2 a 2. Marcaram na partida Ingryd, ex-Brabas, Adriana e Gabi Zanotti.

A tabela segue com: São Paulo, Ferroviária, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Real Brasília, Grêmio, Cruzeiro, Kindermann, São José, CRESSPOM-DF, ESMAC e Red Bull Bragantino.

O Grêmio, que na última rodada goleou o CRESSPOM-DF por 5 a 1, subiu cinco posições na tabela. A atacante Luany, recém campeã brasileira com a seleção sub-20 que chegou este ano na equipe gaúcha, fez dois gols.

O @SaoPauloFC_Fem pegou o elevador das vitórias e está subindo na tabela… O Tricolor conquistou treze pontos nos últimos cinco jogos! 🇾🇪 pic.twitter.com/sCQbZ0FmSl — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 4, 2022

Outro destaque até aqui é o Atlético-MG. O time de Belo Horizonte é um dos quatro times que subiram este ano (os outros são Bragantino, CRESSPOM-DF e ESMAC) e tem feito bom início – está há dois jogos sem perder, no 8ª lugar. Na última rodada, derrotou as Sereias da Vila com gols de Cuestra e da zagueira Cotrim.

Artilheiras:

A camisa 11 do Santos, Cristiane, é a artilheira do campeonato com oito gols marcados.

De volta ao Palmeiras, Bia Zaneratto já balançou as redes cinco vezes neste Brasileiro. Um a menos têm Ana Clara, do Santos, Gabi Zanotti, do Corinthians, Patrícia Sochor, do Palmeiras, Rafinha, do São Paulo e Fabíola Sandoval, do Kindermann.

Destaques:

Leidiane, Flamengo: jogadora de 23 anos é ex-Ferroviária e chegou este ano a equipe das Meninas da Gávea. Vem sendo titular na equipe nos oitos partidas- já são três gols e uma assistência.

Fabíola Sandoval, Avaí/Kidermann: meia-campista da seleção paraguaia de 22 anos é uma das artilheiras do campeonato. Ela fez os quatro gols da goleada do Avaí/Kidermann por 5 a 2 contra o Esmec.

Lorena, goleira e Luany, atacante, Grêmio: a arqueira foi convocada para a seleção brasileira nos amistosos e fez boas aparições. Já Luany, revelada pelo Fluminense, chegou ao Grêmio este ano e fez parte do elenco campeão sub-20 com a seleção brasileira.

