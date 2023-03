Um novo ‘aluno’ que chegou para brilhar

O olhar do especialista sobre negócios e tendências do mercado do futebol. Afinal, é uma paixão que movimenta bilhões!

Sabe aquele aluno novo que chega na escola e todo mundo comenta? Aquele que chega com o último modelo de celular, notebook recém comprado, tênis que acabou de ser lançado e uma confiança na postura que impressiona todos ao seu redor? E mesmo com tudo isso o aluno é dedicado, faz esportes, tira boas notas e é muito simpático e acolhedor? Pois bem, se pudermos fazer um paralelo com um país, esse aluno seria a Arábia Saudita.

Estive ausente da coluna por um breve período enquanto me adaptava a esse início de vida saudita. Um dos maiores desafios da minha carreira, sem dúvida. E no âmbito pessoal, vim com uma curiosidade imensa de conhecer tudo desse país que desperta muitos sentimentos mundo afora. Nesse retorno à coluna, não poderia deixar de escrever sobre esse início de experiência profissional e como o futebol é uma agenda prioritária nesse país tão ambicioso.

Muito se fala nos investimentos feitos pela Arábia Saudita, que ecoaram em todo o mundo, como a vinda de Cristiano Ronaldo e a aquisição do Newcastle (clube da Premier League), por exemplo. Porém, pouco se sabe que tudo isso faz parte de uma estratégia nacional escrita e publicada chamada de Vision 2030 (Visão 2030 em tradução livre). Esse documento foi elaborado em 2016, um ano após a chegada do Rei Salman ao poder. Nele, o Reino da Arábia Saudita estabelece sua visão estratégica de futuro, tendo como primeiro horizonte o ano de 2030.

São três os pilares dessa estratégia que norteiam o documento: uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa. Cada pilar, por sua vez, se desdobra em inúmeros objetivos até chegar nas áreas de atuação onde o reino irá conseguir cumprir suas metas. O futebol é uma delas e talvez a que mais vá repercutir mundialmente, pois como sabemos, o esporte mais popular do mundo é uma plataforma de marketing e comunicação imbatível. O Reino Saudita sabe disso e nos surpreende a cada semana. Tenho 38 dias de Arábia Saudita e, nesse período, o país foi escolhido para sediar a Copa Asiática de Seleções, anunciou que receberá o mundial de clubes este ano e elegeu um membro no todo poderoso Conselho da FIFA. Engana-se quem pensa que tudo isso se deve apenas ao poderio econômico do país.

A Arábia Saudita se preparou para esse momento. Boa parte dos recursos humanos no topo da cadeia foram formados intelectualmente nos EUA, na Europa ou nas excelentes instituições de ensino locais. Outro ponto forte é o planejamento. Nenhuma agulha é gasta sem um processo muito bem definido e controlado. Agências de verificação, de compliance e processos se multiplicam e exercem papéis fundamentais para um país que não para de investir. Disciplina com visão estratégica é quase um mantra por aqui. O futebol local será um dos grandes beneficiados durante todo esse processo. Ficar entre as maiores ligas do mundo, sediar os maiores eventos do planeta e investir na base são três dos objetivos mais claros e que os sauditas acreditam que serão os grandes catalisadores para elevar o futebol local para outro patamar. Não se surpreendam se a Arábia Saudita venha a disputar Copas do Mundo para ganhar. Vencer a campeã mundial na última Copa do Mundo pode ter sido um sinal dos novos tempos.

Pois bem, em uma sala de aula com velhos conhecidos esse aluno novo chegou para ficar. Essa escola deverá abrir espaço para observar seu desenvolvimento, pois trata-se de um aluno que deu sorte em nascer em uma família bem-sucedida, mas que sabe muito bem o que fazer com o que tem em mãos. Dedicado, organizado e disciplinado, ele será um dos melhores da turma, e todos terão muito o que aprender com ele.