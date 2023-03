Um brasileiro fazendo história em Londres

O olhar do especialista sobre negócios e tendências do mercado do futebol. Afinal, é uma paixão que movimenta bilhões!

Você sabe o que é “benchmark”? Não me refiro a uma definição em dicionário, mas sim no sentido mais amplo da palavra. Ser referência. Ser visto como o mais alto padrão a ser seguindo em qualquer assunto. Ser benchmark é ditar regra, definir padrões e por tudo isso ser copiado, aplaudido e almejado. No mundo do futebol existem dois benchmarks inquestionáveis quando o assunto é competição entre clubes. Em se tratando de continente, a principal delas é a Liga do Campeões da Europa. Um torneio com premiações altíssimas, as melhores equipes do planeta, os grandes astros do mundo da bola e uma organização primorosa com foco nos mínimos detalhes. Quando o assunto é competição nacional, o Campeonato Inglês, a Premier League, não encontra paralelo. Uma competição dinâmica, assistida em centenas de países, onde desfilam grandes estrelas e clubes que se confundem com a própria história do futebol. É tradição e modernidade caminhando lado a lado pra fazer da liga inglesa a maior do mundo. E é nessa competição, a maior competição nacional do planeta, que um brasileiro faz história… fora das quatro linhas.

Me refiro ao Edu Gaspar. Tive o prazer de conhecer o Edu durante meus anos de CBF, onde construímos uma relação de amizade e respeito. Ele chegou pra ser o principal executivo do Departamento de Seleções da CBF, tendo como responsabilidade primordial todo assunto extracampo da Seleção Principal. Uns dão o nome pro cargo de coordenador, outros de diretor, mas na prática a função é que responde ao Presidente da entidade quando o assunto é Seleção Brasileira. Uma responsabilidade para poucos. Importante observar que tivemos grandes nomes nessa função no período em que lá estive, todos com padrão altíssimo de entrega. Gilmar Rinaldi, Edu Gaspar e Juninho Paulista formam o all star team que tivemos nesse cargo nos meus anos de Diretor da CBF. Mudaram a cara do departamento, cada um com seu estilo.

Ao deixar a CBF, Edu foi encarar um desafio no clube em que havia sido campeão inglês como atleta em 2004, o tradicional Arsenal. Clube histórico do norte de Londres e um dos maiores da Inglaterra, o Arsenal tem uma torcida apaixonada e valores enraizados, que passam pela valorização da sua base, respeito aos seus ídolos e preservação de suas tradições. Foi nesse contexto e sob uma pressão crescente por títulos que Edu chegou no Arsenal em 2019. Estive com ele no centro de treinamento do clube durante minha breve passagem por Londres essa semana. Como brasileiro, fiquei muito orgulhoso das suas conquistas.

Ser o Diretor Esportivo de um clube tão tradicional, conquistar a confiança da comunidade e implementar um modelo de gestão eficiente que ao mesmo tempo conserve os valores do clube é uma história que precisa ser contada. Pra coroar o trabalho, o Arsenal pode ser campeão inglês essa temporada, pois lidera o campeonato faltando onze partidas para o fim do certame. Ganhando ou não, o resultado do trabalho é evidente e o caminho está sendo pavimentado para os talentos que temos fora de campo. E não são poucos! Se o nosso futebol é benchmark dentro de campo falta muito pouco para ser também fora dele. E são cases de sucesso como esse que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. Valorizemos!