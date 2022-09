O olhar do especialista sobre negócios e tendências do mercado do futebol. Afinal, é uma paixão que movimenta bilhões!

Chegou o dia da grande decisão! A grama está verdinha, a arquibancada cheia, as equipes que se prepararam durante todos esses anos estão prontas para decolar, para conquistar. E o mundo espera ansiosamente o pontapé desse jogo. É o futebol brasileiro no momento mais decisivo de sua história. E os clubes, atores principais dessa odisseia, que durante todos esses anos fizeram do Campeonato Brasileiro o mais competitivo do planeta, almejam voos mais altos, buscam competir pelo mercado internacional… A construção que se iniciou em 2006 com a primeira edição dos pontos corridos com 20 clubes, chega a 2022, ano de formatação do que poderá ser a primeira Liga de clubes a gerir a principal competição do futebol brasileiro. Me orgulha muito ter tido um papel relevante em todo esse processo. Desses dezesseis anos de construção do Brasileirão, estive na Diretoria de Competições da CBF por doze, sendo sete como Diretor. Ou seja, foi durante meu período na confederação que pude observar o amadurecimento de clubes, torcedores e da própria entidade, que, através da Diretoria de Competições, passou a gerir a melhor competição do país na ponta, com foco no detalhe, na busca incessante por valor agregado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Tudo isso começa, no entanto, durante o início da minha carreira, quando consigo estágio no Esporte Interativo, uma emissora que estava nascendo e se tornaria um dos principais players da mídia esportiva brasileira. Era 2006 e pude ver como produtos bem trabalhados, como os torneios europeus de futebol, cresciam em valor ano após ano. Mas o que essas Ligas faziam que atraia tantos olhos ao redor do mundo? Fui com esse questionamento “testar a água” in loco. Parti para a Europa em 2008 fazer o Fifa Master (mestrado Fifa). Ali puder beber da fonte e entender o que fazia desses produtos objetos de tanto desejo.

No retorno do mestrado, surgiu a oportunidade de despejar meu ímpeto empreendedor e esse conhecimento na entidade gestora do Campeonato Brasileiro, a CBF. Era fevereiro de 2010, um ano antes da implosão do Clube dos 13. A partir de 2011 os clubes passariam a negociar seus direitos individualmente e o modelo centralizado, tão valorizado mundo afora, seria o grande “freio” na gestão comercial e operacional do campeonato até os dias de hoje. Foi nesse contexto complexo, descentralizado, que naveguei durante todos esses anos. Ainda assim, conseguimos implementar uma cultura de atenção ao detalhe com foco em agregar valor ao certame. Um mantra que repeti por doze anos!

Por exemplo, a entrada em campo padronizada permitiu a criação de uma contagem regressiva para o inicio das partidas, evitando assim atrasos no “kick-off”, algo nocivo para o produto e que era uma prática constante. Propriedades comerciais nasceram a partir disso, vide o totem da bola, o pórtico com o nome da competição e os perfis nas redes sociais. Hoje o Campeonato Brasileiro é o sexto campeonato nacional mais seguido do planeta. A organização da atuação da imprensa permitiu a valorização das camisas dos clubes (visibilidade sem avalanche de microfones), a criação do painel de entrevistas e o respeito aos compradores de direitos. Novos horários foram criados visando o mercado nacional e internacional. Onze da manhã foi sucesso instantâneo!

E assim foram esses doze anos, preparando o terreno para a discussão que se dá hoje. A maturidade que hoje se observa em todos os “stakeholders” do futebol brasileiro e os valuations astronômicos do que representa financeiramente uma futura Liga, são efeitos diretos da conscientização de que um produto não nasce pronto, leva anos para se construir.

Essa coluna irá tratar das questões centrais para construção desse valor. O futebol além das quatro linhas, o negócio por trás da paixão. Se as equipes estão perfiladas e é dia de decisão vamos entender o que nos trouxe até aqui, as oportunidades que se escancaram e o que o futuro reserva para o melhor futebol do mundo!

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens