Quem te influencia? Por muito anos, te garanto, foram seus pais. Do time que torce, passando pelo estilo musical que prefere, chegando à roupa que veste. Seus pais foram aqueles que construíram sua personalidade e te fizeram, nos primeiros anos de suas vidas, cópias deles mesmos. Algo natural, perceptível. Não poderia ser diferente. Os anos se passaram e muitas pessoas também exerceram esse papel ao longo de sua trajetória. O professor que te fez amar história, aquele colega que te fez se apaixonar por música portuguesa e aquela menina que te fez ler Emily Bronte, e se encantar. Muita gente contribuiu para, na soma, te fazer a pessoa que és hoje. Curioso, no entanto, que todas essas pessoas tinham certa proximidade de você, umas até com muita intimidade.

Acontece que o mundo mudou, e muito. Com o advento do rádio e depois da televisão, surgiram as celebridades, os ícones, aquelas pessoas com “superpoderes”, acima do bem e do mal. Você se encantou, queria copiá-las em tudo, mas se frustrou, pois, afinal de contas, você é um mero mortal. Como você poderia querer ser igual ao Leonardo di Caprio, ao Frank Sinatra ou ao Zico? Você até que tentou, mas viu que era impossível. Essas pessoas eram inatingíveis. Eis que surge a internet e com ela a democratização da informação e a pulverização do conteúdo. Do dia pra noite, todo individuo passou a ser um gerador de conteúdo independente, senhor da sua informação, mestre de sua imagem. Nascem então os influenciadores digitais, pessoas como eu e você que resolvem se “despir” publicamente e mostrar suas vidas e suas histórias. Você novamente se vê influenciado, mas dessa vez se identifica, pois aquela pessoa não está tão distante da sua realidade. Se ela conseguiu, por que você não conseguiria?

Pois é nessa realidade, tão presente em 2022, que a Copa do Catar está inserida. É a Copa do Mundo dos influenciadores! Engana-se, no entanto, quem pensa que esse movimento será algo puramente orgânico, que o tamanho do torneio já seria suficiente para atrair aqueles que influenciam. Nada disso! Estratégias de todo tipo estão se desenrolando a topo vapor aguardando o pontapé inicial no próximo dia 20. Tudo começa no principal interessado, o próprio país sede. Muito criticado por conta de todo o processo de realização deste mundial, o governo do Catar implementou seu “Fan Leader Network”, um programa para custear a ida de 400 influenciadores de 60 países para essa Copa do Mundo. Tudo isso pra mostrar ao mundo as maravilhas do pequeno, porém, imponente país. Mais de 50 influenciadores/fãs holandeses, 40 ingleses e 40 galeses já confirmaram presença. Não vão faltar reels, stories e selfies durante o torneio. Isso é fato!

No Brasil a realidade é a mesma. Lideramos muitos rankings de país mais influenciado por influencers. Ou seja, com uma população cada vez mais conectada (estamos sempre entre os cinco maiores mercados de smartphones do mundo), o Brasil se torna o hub com os influencers mais engajados e capazes de formar opinião no planeta. É a fórmula perfeita para quem quer largar na frente durante a maior competição esportiva do mundo. Assim, as estratégias por aqui se multiplicaram. A CBF montou um time de influenciadores, dez ao todo, para “mostrar a Copa do Mundo sob a perspectiva do torcedor para reconectar o brasileiro com as vibrações e as emoções que já vivemos no passado.” Patrocinadores da Seleção seguiram o mesmo caminho. A CIMED contratou alguns dos maiores influenciadores do país e, em uma sacada sensacional, contratou as esposas dos jogadores. Será um festival de conteúdo original. Nada mais atual do que isso. E não para por aí. Teremos influenciador transmitindo jogos da Copa do Mundo. É o caso do Casimiro, o Cazé, que foi “premiado” pela Fifa para transmitir 22 jogos incluindo todos da Seleção e a final. Pra se ter uma noção do tamanho dessa conquista, somente ele e o Grupo Globo terão o direito de transmitir jogos do torneio. Algo histórico!

O resultado dessa enxurrada de conteúdo será observado apenas em dezembro, mas a história já está sendo escrita com telefone na mão e muita criatividade. Se você acha que sabe o que te aguarda daqui a quatro dias, não se iluda. A Copa do Mundo dos influenciadores está chegando pra te tirar da zona de conforto, te apaixonar e te engajar. Se um dia seus pais, amigos, amores e professores formaram a pessoa que hoje lê esse artigo, em 18 de dezembro serão os influenciadores mundo afora que irão moldar sua persona futebolística. Seja feliz e se deixe influenciar pela maior competição esportiva do planeta!

