A Copa do Mundo das novidades

Ainda é quarta-feira! Semana anda muito estressante, mas em dois dias ela termina. Será hora de aproveitar a vida, tirar aquela roupa descolada do armário e relaxar. Afinal de contas, você merece! Mas o que usar? Vamos seguir os padrões ou inovar? Esse é o dilema da maioria das pessoas. Se seguimos os padrões fica tudo mais fácil, a escolha é simplificada e o risco de parecer um peixe fora d’agua é minimizado. Se inovamos nos destacaremos, pro bem ou pro mal. Vale o risco? Essa dúvida vale para sua vida, vale para sua empresa, vale para o mundo. E como não poderia deixar de ser, vale para o futebol, ou melhor, para a Copa do Mundo!

Diferentemente do seu processo de escolha da roupa que irá usar na próxima sexta-feira, algumas novidades foram impostas para a Fifa na Copa do Mundo de 2022 e saberemos apenas no dia 18 de dezembro se essas inovações tiveram sucesso ou não. O fato é que essa é a Copa das novidades. Pra começar, o período não é o mesmo de sempre. Copa do Mundo no final do ano é fora dos padrões. Calendários dos principais campeonatos do mundo foram modificados e, por aqui, o Campeonato Brasileiro terminou cerca de um mês mais cedo. Mas as novidades não param por aí. No Brasil, o clima de Copa ainda não esquentou. As ruas ainda não estão pintadas e o noticiário trata do assunto ainda em segundo plano.

Onze dias para o início do Mundial e apenas agora o país dá sinais de que se pode falar de outro assunto que não seja o processo eleitoral traumático que há pouco vivenciamos. É uma Copa diferente. O local também é diferente de tudo que já tivemos até hoje. É o primeiro Mundial no mundo árabe. Mesmo assim, nada se compara à grande novidade dessa Copa do Mundo. Uma novidade disruptiva, que terá na competição seu grande case: a invasão das plataformas de streaming.

Estima-se que, no mundo, cerca de 1.1 bilhão de usuários irão assistir à Copa do Mundo em plataformas de streaming. Pesquisas indicam também que novos usuários poderão chegar a 300 milhões. Essa é a força da principal competição esportiva do planeta. Essa será a primeira Copa do Mundo onde plataformas de OTT (streaming) e de vídeos curtos como Instagram e TikTok serão os modelos dominantes em comparação com a TV tradicional, afirmam especialistas. É uma revolução! E essa novidade veio pra ficar.

No Brasil, a tendência é a mesma. Sai Galvão Bueno, entra Casimiro Miguel, o Cazé! Não que deixamos de admirar e aplaudir o maior narrador de história da televisão brasileira. Seu lugar está guardado na história e seu valor é inquestionável. Mas o mundo do streaming está aí e o fenômeno Cazé resolveu entrar pro jogo pra valer. Com seu jeito irreverente e seu público jovem, fiel e engajado, o “homem do ano” (eleito por uma revista conceituada) é a aposta da Fifa pra renovar seu público e penetrar no mercado brasileiro por uma via nova e muito lucrativa. Na última sexta-feira, o streamer anunciou que irá transmitir 22 jogos da Copa do Mundo. Seus jogos incluem a abertura, a final e todos os jogos da nossa Seleção. Ou seja, apenas o Grupo Globo e o Casemiro poderão transmitir partidas da Copa do Mundo no Brasil. Ninguém mais! Se isso não te deixa boquiaberto….

A Copa do Mundo das novidades está aí e seu sucesso será medido em meados de dezembro. Seguir padrões é sempre mais seguro, mas quando as novidades são impostas a escolha deixa de existir e o que nos resta é torcer para que tudo dê certo. Se a Fifa pudesse escolher ela não mexeria no que vinha dando certo há quase 100 anos. Mas a vida é assim. O mundo mudou e o que um dia era escolha, talvez hoje seja necessidade. Uma necessidade imposta. Sendo assim, vamos tirar aquela roupa nova do armário e entrar na dança. Afinal de contas, “there is no such thing as bad publicity”! Destaque-se!

