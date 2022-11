Preciado até tentou, mas a foto do Rivaldo foi só em 2002

Em 2002, na Copa do Mundo sediada na Coreia do Sul e no Japão, fiz uma foto que se tornou bastante conhecida e está entre minhas favoritas na carreira. Um voleio do Rivaldo, contra a Bélgica, naquele duro duelo de oitavas de final, dia 17 de junho de 2002, em que a seleção brasileira venceu por 2 a 0 na campanha do penta.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Costumo brincar que a diferença do craque pra o fotógrafo de futebol é uma faísca atrasada. O jogador sabe o que vai fazer quando a bola está vindo, o corpo responde ultra rápido. Já nós devemos ficar atentos e perceber o movimento num ínfimo instante antes dele acontecer e disparar com a mão firme.

Na estreia da Copa do Mundo, entre Catar e Equador, no último domingo, 20, o equatoriano Angelo Preciado, tentou um voleio. Sem a mesma categoria de Rivaldo, saiu de rosca, diferente do famoso lance. Amigos e meu filho Henrique notaram a semelhança dos movimentos e das cores e me enviaram comparações. 20 anos depois, Rivaldo já não joga, mas eu ainda dou minhas cacetadas.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN