Por que ninguém toca pro Messi?

Hoje eu fiquei preocupado com a Argentina. Já é um país com o maior número de psicanalistas per capita no mundo e perder pro México ou empatar, lotaria os divãs amanhã e talvez pelos próximos quatro anos.

Mas, análise mesmo precisavam os colegas de Messi. Ele é meio apagadão, ok, mas ali embaixo me deu a sensação que eles ficam fingindo que ele não está no jogo. Fosse eu do mesmo time, pegava e entregava pra ele todas. Se vira, muchacho! Você é gênio.



Ao meu lado infiltrou-se um camarada da comissão técnica da Argentina e gritou umas oitocentas vezes, “pela izquierda, pela izquierda”, até ser expulso do pedaço. Mas pela izquierda não era onde estava o Messi, ele estava meio parado, pelo meio.

Bom, no fim, tocaram uma bola assim como quem não quer nada e ele pimba, acertou o cantinho. Acho que era essa a tática. Faz de conta que ele não está e joga uma só pra ele que resolve. Resolveu! O Messi depois do gol estava mais preocupado em mandar beijo pro camarote onde devia estar a família dele. Espero que seja, se não, virou coluna de fofoca.

