O jogo que não valeu uma foto

Fotografar Brasil, Argentina, França, Inglaterra na Copa é muito legal. Até quando o jogo é ruim. E fotografar Austrália x Dinamarca, é legal também? Não, nem um pouco, prova disso é que pela primeira vez em seis copas do mundo fotografei praticamente sozinho na lateral do campo (foto 1).

Incrível como o jogo de Austrália e Dinamarca foi abandonado pela mídia internacional. O resultado de 1 x 0 para os australianos foi até surpreendente. Sou da geração que admirava os dinamarqueses, que viu os irmãos Laudrup, e o goleirão Peter Schmeichel, entre outros!

A parada na Copa é o seguinte: Estamos em dois fotógrafos, eu e Alexandre Battibugli, e dividimos os jogos do dia. Pedi esse jogão e o da Argentina x Polônia, para o qual não fui selecionado. A FIFA é quem distribui os bilhetes para os fotógrafos. Desde agosto, quando pedimos a primeira fase de jogos, dos vinte quatro que pedi, recebi vinte e três. Esse de Polônia e Argentina já me deixou na fila de espera. O motivo é simples. O enorme interesse em Messi e Lewandowski. Os dois craques brilham e toda mídia quer o jogo.

Dancei e fiquei com o jogo de oito milhões de cabeceadas para o alto, encontrões e chutões (fotos 2 e 3), e com os menores grupos de torcedores nativos de cada país que vi até agora (foto 4). Na real, a copa está cheio de jogos médios e ruinzinhos, e ainda querem ela maior do que já está.

