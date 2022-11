O dia que sequei o Messi, mas foi sem querer querendo

Minha missão era “simples”: fotografar Lionel Messi o jogo inteiro, clicar os momentos do gênio da bola. Maravilha! Comecei pelo aquecimento.

Na foto 1 fechei naquele tornozelo inchadaço, mas ele aquecia direitinho. Depois, fiz ele entrando em campo. Chegou segurando uma criança quase do tamanho dele.

Na foto 2 (brincadeira!), dá uma olhada no telão e se alinha.

Depois do hino e da foto oficial, o Messi se transforma numa espécie de água benta. Todo mundo vem abraçar ele, no mínimo passa a mão, como num ritual da sorte, como vemos na foto 3.

Pensei em fazer a primeira vez que ele tocava na bola, o que aconteceu na foto 4 ao 1 minuto e 40 segundos e foi quase gol.

Daí veio a glória do fotógrafo e a conversa mole do VAR. Pênalti para a Argentina. Moleza! Na foto 5, vemos a categoria do sete vezes Bola de Ouro: goleiro de um lado, bola no outro.

Na foto 6, Messi agradecendo aos seus pares no olimpo. Depois disso foi só erro e tentativa. Muitas tentativas! Encerro como comecei, por aquele tornozelo. Será que foi culpa dele, ou minha?