Goleiro bom é o que faz milagres

Bélgica e Canadá foi em parte uma pelada média. O Canadá conseguiu dominar o jogo, mas não converteu. Parte por incompetência, parte porque naquele gol belga tinha um cara chamado Courtois. Aquele goleiro que fez um milagre aos 49 minutos do segundo tempo num chute de Neymar que o Brasil gritou gol antes de a bola entrar e ele realizar a defesa que selava nossa desclassificação da Copa da Rússia. Ali do campo consigo entender como ele ocupa espaço, por que ele é enorme e preenche o gol e fisicamente chega em qualquer bola.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na foto 1, tá lá o Courtois defendendo o pênalti, que se não foi uma perfeição de batida, já vi pênalti muito mais mal batido entrar com facilidade. No jogo que fiz à tarde aqui em Doha, tinha um cara ótimo no gol, um craque que nos traz lembranças de um 7 x 1: Neuer, um cara que operava milagres, mas está naquela fase de santo aposentando, entrou com a papelada. Com tantos anos de futebol nas costas, já vi muito goleiro tentar o gol como fez Neuer indo para o ataque, mas nunca havia conseguido enquadrar dois goleiros juntos disputando a bola, como na foto 2. não chega a ser um milagre a foto e o fato, mas de repente pode rolar uma beatificação simples e uma desclassificação alemã na primeira fase. Afinal, Deus não é brasileiro?

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN