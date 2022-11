Fui fotógrafo do Loco Abreu na Copa… e não o reconheci!

Uma Copa do Mundo pode te proporcionar encontros incríveis. Agora mesmo, na sala de imprensa, já passaram craques veteranos da Holanda que vão comentar o jogo do país contra Senegal nesta segunda-feira, 21. Mas eu bati um longo papo com um colega sentado ao meu lado na mesa de trabalho do centro de imprensa. Ele falava português muito bem, inclusive eu o elogiei por isso.

Me contou que morou no Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Contou que gostava de Floripa só no calor, que era muito frio. Concordamos em várias avaliações sobre o Brasil. Ele me falou que trabalhava para a Telemundo, canal para comunidade latina nos Estados Unidos. Depois de um Tempo, o Sebastián Abreu se despediu de mim, mas antes de ir, alguns colegas pediram pra eu tirar fotos deles com o Sebastián (a foto acima é de um colega ucraniano, Valeriy Prygornytskyy).

Ainda brinquei – “está famoso o amigo, hein?”. Me deu a mão e um meio abraço e se foi. Quando um outro colega carioca me falou que “está diferente o Loco Abreu com esse visual”… KKKKK, me dei conta da gafe. Mas acho que o Loco gostou de ter uma conversa normal, sem alguém falar de futebol ou da carreira dele, apenas conversa jogada fora. Que “Loco”!

