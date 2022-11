Do campo, deu para entender o Catar

Cercado de Copa do Mundo por todos os lados, estava eu no gramado do Al Bayt Stadium para o jogo inaugural entre Catar e Equador e pude perceber como funciona o país quando tudo está concentrado na estreia da seleção nacional.

Ponto 1

O time não joga nada. Na cena da foto 1, Ahmed não sabe para quem bater o lateral. Detalhe, ninguém se apresentava ou gritava pedindo a bola. Aliás, taí um comportamento catari: eles são silenciosos.

Ponto 2

Quem disse que a massa de trabalhadores de base não estava no jogo inaugural? Na foto 2, vemos o melhor exemplo. Todos, todos os serviços braçais são executados por imigrantes, trabalhadores oriundos de diversos países e continentes, especialmente da África, Filipinas, Nepal e Índia. Na torcida, não identifiquei sequer um deles.

Ponto 3

O cataris não jogam nada e também não torcem nada. Os homens eram maioria no estádio, 90% vestindo seus tradicionais trajes brancos. Poucas mulheres, mas as que vi estavam em duplas assistindo aos jogos, e muitas com seus maridos e filhos. Na foto 3, uma família típica, rica, que veio assistir a partida. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, esse núcleo da população já abandonava o estádio, como vemos na foto 4 os buracos deixados por eles nas cadeiras. Convenhamos, jogo de Copa não se abandona nem com paulada de 7 X 1! Já na foto 5, a “torcida” do catar que agitou o jogo inteiro – muito coreografada pra ser autêntica, fiquei com a impressão que contrataram uns argentinos pra puxar o coro, tudo muito certinho.

Ponto 4

Se a Copa for uma bomba, já temos a foto 6 pra ilustrar. Agora, críticas merecidas a parte por todos os desrespeitos no Catar aos direitos civis e humanos, 99% dos jornalistas estão felizes com o esquema da Copa. Oito estádios numa cidade, tudo ao alcance do metrô, ou no máximo uma combinação com ônibus direto, com dois jogos por dia para ver presencialmente. É ruim a Copa no Catar… mas é bom!