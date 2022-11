A Dois Metros do Campo Por Ricardo Corrêa

Gostaria de propor a FIFA um adendo ao VAR. Seria uma dupla checagem. Depois de decidirem pela anulação de um gol, proponho avaliarem a comemoração do gol. Vejam só a linda festa marroquina no gol que marcaram, e que depois foi anulado, contra a Bélgica. Foi êxtase dos jogadores, da torcida, dos fotógrafos, especialmente alguns como eu que estavam bem em frente ao acontecido.

Daí, acende o aviso de checagem do gol. Quando avisa é porque já era. Então, poderiam dar um peso às grandes comemorações e quem sabe confirmar o gol com as mais animadas.

Porque comparar a um balde de água fria é pouco, é mais, é como falar pra criança que vai ver o Mickey e leva ela na Carreta Furacão (se bem que eu adoro a Carreta Furacão, e lamento proibirem o Fofão de participar).

Tem um monte de protestos aqui em campo no Catar, vou criar o movimento “O MICO É LIVRE”: vamos publicar todas as comemorações de gols anuladas pelo VAR. Viva a festa, os abraços apertados, todos os beijos, orações, sinal da cruz, ginoflexões, dancinhas, caretas. No final da Copa premiaremos a melhor comemoração de um gol que não existiu e pra honrar o VAR, o vencedor não ganha nada.

