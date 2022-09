Zagreb surpreende o Chelsea em estreia e faz primeira ‘zebra’ da Champions

O Dínamo Zagreb venceu o Chelsea por 1 a 0 nesta terça-feira, 6, no estádio Maksimir, em Zagreb, em confronto pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O êxito surpreendente do atual campeão croata foi consolidado com gol do atacante Mislav Orsic, ainda no primeiro tempo. Os outros clubes do grupo E, Red Bull Salzburg e Milan, jogam nesta quarta, às 16h (de Brasília).

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A primeira zebra da Champions aconteceu já na rodada inicial. Apoiado por sua torcida, o Dínamo não se acovardou frente aos campeões da competição em 2020.

Aos 13 minutos, Bruno Petkovic encontrou Mislav Orsic, que venceu na corrida e aproveitou o contra-ataque para abrir o placar, tocando na saída do goleiro Kepa. Superior na posse de bola, o Chelsea terminou a etapa inicial com menos finalizações do que o rival.

Continua após a publicidade

Na etapa final, o técnico alemão Thomas Tuchel realizou alterações para tornar a equipe mais ofensiva. Porém, não foi eficiente para furar o organizado time croata.

O Zagreb quase ampliou quando o defensor Stefan Ristovski acertou a trave. Na mesma moeda, o Chelsea devolveu com finalização de Reece James e uma pressão na reta final, sustentada pelo goleiro Livakovic. Com o resultado, o Dínamo alcançou 20 jogos de invencibilidade como mandante.

Com o resultado, o Dínamo Zagreb assume provisoriamente a ponta do grupo, enquanto o Chelsea fica com a lanterna.

O time croata volta a campo pela Champions no próximo dia 14, contra o Milan, na Itália. No mesmo dia, o time britânico joga em casa contra o Red Bull Salzburg.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!