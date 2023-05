Responsável por marcar Vinicius Júnior no primeiro confronto entre Real Madrid e Manchester City, pela semifinal da Liga dos Campeões, o lateral-direito inglês Kyle Walker concedeu entrevista coletiva às vésperas do segundo duelo desta quarta-feira, 17, no Etihad Stadium.

O jogador revelou um pedido cômico após o apito final e rasgou elogios ao atacante brasileiro, pedindo para que críticos não tirem o futebol dele.

“Ele é um jogador muito bom, faz o que precisa para colocar seu time na linha. Não me meto nisso tudo. Se há uma polêmica, não me incomoda. Já passei por coisas mais difíceis do que pessoas provocando. Já vi ele cair com facilidade, e faz parte do jogo tentar levar vantagem sobre o adversário. Não tire o futebol dele. Ele é um jogador top”, afirmou Walker.

Walker e o brasileiro travaram um duelo à parte e intenso no jogo de ida, no Santiago Bernabéu. Marcado de perto pelo camisa 2 do City, o atacante brasileiro abriu o placar com um golaço da entrada da área.

Após o apito final, câmeras de transmissão do jogo flagraram o abraço cordial entre os atletas.

ISSO FOI FOFO, MANO! 🫵❤️ Vini Jr. trocando camisa com o Ederson e cumprimentando Stones e Walker. As cenas que a gente gosta de ver na #CasaDaChampions! 🙂 🎥: Carolina Albuquerque pic.twitter.com/AnYR16z8JX — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 9, 2023

“Fui abraçá-lo porque ele tentou me dar um lençol. Eu estava pensando “Por favor, não tente isso de novo e não faça de mim um meme”. Os boxeadores têm uma batalha e apertam as mãos depois. Você mostra um nível de respeito porque eles merecem”, disse, sorridente, Walker à imprensa.

“Amanhã (quarta) mostrarei a ele o respeito que ele merece, mas antes disso é cachorro contra cachorro”, completou.

Perguntando sobre a postura do brasileiro em campo, o lateral saiu em defesa do atacante. Desde o início da temporada, o camisa 20 do Real Madrid tem recebido críticas de jogadores e por parte da imprensa europeia sobre sua postura “provocativa” dentro de campo, o que o faz alvo de constantes faltas e manifestações racistas.

Sobre o duelo desta quarta-feira, o lateral e o atacante terão a oportunidade de dar sequência ao duelo dentro de campo. Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta, 17, às 16h (de Brasília). Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, um novo empate levará a partida para prorrogação e pênalti.

“Não acho que seja apenas A e B, é um jogo de equipe. É uma batalha contra um dos melhores jogadores do mundo. Enfrentei muitos que foram tão bons quanto ele. Quem for escolhido para marcá-lo, terá uma grande batalha”, concluiu o inglês de 32 anos.