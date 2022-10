Vini, Rodrygo, Galeno e mais: brasileiros brilham na rodada de Champions

Atualizado em 5 out 2022, 20h37 - Publicado em 6 out 2022, 08h00

Atualizado em 5 out 2022, 20h37 - Publicado em 6 out 2022, 08h00

A terceira rodada da fase de grupos da Champions League chegou ao fim. Entre os 16 jogos realizados, jogadores brasileiros se destacaram positivamente, anotando gols e decidindo partidas importantes, especialmente Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, e Wenderson Galeno, do Porto.

Ao todo, a fase de grupos conta com 46 jogadores brasileiros, em 21 dos 32 times. A seleção brasileira também fica repleta de atletas da competição, como na última convocação, que 17 nomes eram inscritos na Champions – e a tendência se manterá na lista final para a Copa do Mundo.

PLACAR separou os destaques positivos brasileiros na semana de Champions; confira

Wenderson Galeno (Porto)

🎙"O sonho de criança foi realizado" 💙Galeno estreou-se a marcar na #UCL ⚽️ Quarto golo da época 👏#FCPB04 pic.twitter.com/gLnWJ7AbLz — FC Porto (@FCPorto) October 5, 2022

A vitória do Porto sobre o Bayer Leverkusen por 2 a 0, na terça-feira, 4, teve tempero maranhense. Reserva inicialmente, o meia Wenderson Galeno entrou para dar mais ofensividade à equipe portuguesa. Com o jogador em campo, os Dragões abriram o placar e ampliaram com o próprio brasileiro, que marcou seu primeiro gol em jogos de Champions League.

Thiago Silva (Chelsea)

Thiago Silva is 38! 🤯 Incredible professional! 👏🇧🇷 pic.twitter.com/QgV4JvaiUD — Chris Wright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@chriswrightzz) October 5, 2022

Sublime no futebol europeu há nais de uma década, o zagueiro titular da seleção brasileira segue em boa fase. No triunfo por 3 a 0 do Chelsea contra o Milan, na quarta-feira, 5, o defensor foi extremamente regular. Zagueiro de ótimo passe, participou das construções de jogada e terminou a partida sem sofrer nenhum drible, segundo o Sofascore.

Rodrygo (Real Madrid)

Herói madridista na semifinal da última Champions, o jovem atacante segue se destacando. Enfrentando o Shakhtar Donetsk, na quarta-feira, 5, atuando como titular e com bastante liberdade partindo da direita, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1. Na temporada, Rodrygo já soma sete participações diretas em nove jogos.

Vinicius Jr.

BAILA, VINI JR, BAILA 🕺 E o passe do Rodrygo, hein?? Eu tô iludida demais com esses BR VOANDO 🇧🇷🔥#CasaDaChampions pic.twitter.com/Gf29QsbCRd — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) October 5, 2022

O gol na final da Liga dos Campeões passada parece ter dado ainda mais fôlego ao brasileiro. Em sintonia com a equipe – sendo o melhor do plantel há dois meses -, Vini balançou as redes e distribuiu dribles contra o Shakhtar. O atacante ainda perdeu duas grandes chances.

Danilo (Juventus)

Dupla de zaga brasileira hoje na Juve com Bremer e Danilo. https://t.co/Kq5A0Zx4Xg — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) October 5, 2022

Quando brilhou no Santos junto a Neymar, Danilo era um lateral-direito ofensivo, como os históricos brasileiros da posição. Contudo, o futebol europeu moldou o atleta para características mais conservadoras e, na Juventus, está se consolidando como zagueiro, como foi na vitória por 3 a 1 sobre o Maccabi Haifa, na quarta-feira, 5. Uma alternativa para Tite.

