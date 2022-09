Thomas Müller tem casa roubada durante vitória do Bayern sobre o Barça

O atacante alemão Thomas Müller começou muito bem o seu aniversário de 33 anos ao participar da vitória por 2 a 0 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, 13, mas depois da partida recebeu uma péssima notícia. O jogador teve sua casa assaltada justamente durante o jogo. Os dois ladrões conseguiram escapar com dinheiro, joias e outros objetos de valor.

Segundo informações do jornal alemão Bild, a casa de Müller foi invadida por volta das 22h do (horário local), durante a partida na Allianz Arena. As perdas, de acordo com a polícia local, ultrapassam a faixa de seis dígitos (ou seja, acima de 100.000 euros). As investigações sobre a autoria do crime estão em andamento.

Müller, que completou 33 anos nesta terça, soube dos acontecimentos logo após a partida e foi direto para casa, sem dar entrevistas. Confira, abaixo, o comunicado da Polícia da Baviera:

Ontem à noite, por volta das 22h00, a polícia recebeu a notificação de um assalto a uma casa familiar no município de Otterfing através de uma central de alarmes. Várias patrulhas deslocaram-se ao imóvel para o verificar. Enquanto apenas alguns minutos depois a primeira patrulha da delegacia de polícia de Holzkirchen chegou ao prédio residencial, pelo menos dois criminosos desconhecidos fugiram pelo jardim para um campo adjacente e escaparam no escuro.

Como resultado, outros serviços de emergência, bem como treinadores de cães de serviço e um helicóptero da polícia, foram alertados à comunidade de Otterfing para uma busca intensiva pelos ladrões fugitivos. No entanto, os esforços de busca não foram bem sucedidos até o momento.

Durante a busca em curso pelos autores, as investigações iniciais na cena do crime foram assumidas pelo serviço criminal permanente da Inspetoria de Polícia Criminal de Rosenheim, que agora é continuada pela Delegacia de Polícia Criminal de Miesbach devido à responsabilidade. Os estranhos roubaram dinheiro, joias e objetos de valor na faixa de seis dígitos.

Casos recorrentes na Europa

Casos como este vem se tornando recorrente entre estrelas do futebol europeu. Recentemente, o atacante Pierre Aubameyang, então no Barcelona, antes de se transferir para o Chelsea, teve sua casa invadida e foi agredido pelos ladrões, na Catalunha.

Geralmente os assaltos deste tipo ocorrem no momento em que os atletas estão atuando. No ano passado, Marquinhos, Mauro Icardi e Di María tiveram suas casas assaltadas em Paris durante uma partida do PSG. O volante brasileiro Casemiro, então no Real Madrid, passou pela mesma situação, durante clássico contra o Atlético de Madri, em 2019.

Antes deles, Lucas Vázques, Isco e o técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, Gerard Piqué, Jordi Alba e Arthur, do Barcelona, Joáquin Sánchez e William Carvalho, do Betis, Sadio Mané, do Liverpool, Memphis Depay, do Lyon, e Thiago Silva, do PSG, entre outros, também foram vítimas dos criminosos.

Em 2019, reportagem do diário espanhol El Confidencial detalhou a onda de assaltos às mansões de atletas. Diego Giráldez, responsável de segurança privada da União Geral dos Trabalhadores da Espanha, afirmou que as gangues que invadem casas de jogadores são “muito organizadas, longe de serem delinquentes comuns” e”sabem detectar quando o futebolista está fora de casa, que é quando se dá a melhor circunstância possível para agir”.

Segundo ele, as gangues atuam de maneira muito rápida, cientes de que um alarme poderá soar a qualquer momento, e por isso buscam basicamente dinheiro e jóias. O especialista informou também que os ladrões não costumam cometer atos violentos contra pessoas que estejam nas residências. Os clubes aconselham seus atletas a não publicarem fotos de suas residências nas redes sociais.

