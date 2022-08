Sorteio da Champions põe Bayern, Barcelona e Inter no ‘grupo da morte’

A temporada 2022/2023 da Liga dos Campeões da Europa já está formada. A Uefa realizou nesta quinta-feira, 25, o sorteio da fase de grupos, em evento realizado em Istambul, na Turquia, sede da decisão do torneio.

Os chamados “grupos da morte” foram o C, que terá Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, e o H com PSG, Juventus e Benfica. O atual e maior campeão Real Madrid pegou um grupo mais tranquilo, ao lado de RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, e Celtic.

O evento confirmou a consagração do atacante francês Karim Benzema, eleito melhor jogador da Europa na temporada passada, superando o goleiro belga Thibaut Courtois, seu colega de Real Madrid, e o meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City. Na categoria feminina, a vencedora foi a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona. Entre os técnicos os eleitos foram o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa.

A fase principal da maior competição de clubes da Europa tem início em 6 de setembro, enquanto a final está prevista para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia.

Os grupos da Champions 2022/2023:

Grupo A: Ajax (HOL), Liverpool (ING), Napoli (ITA) e Rangers (ESC)

Grupo B: Porto (POR), Atlético de Madri (ESP), Bayer Leverkusen (ALE) e Club Brugge (BEL)

Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA) e Viktoria Pilzn (CHE)

Grupo D: Eintracht Frankfurt (ALE), Tottenham (ING), Sporting Lisboa POR) e Olympique de Marselha (FRA)

Grupo E: Milan (ITA), Chelsea (ING), Red Bull Salzburg (AUS) e Dínamo Zagreb (CRO)

Grupo F: Real Madrid (ESP), RB Leipzig (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR) e Celtic (ESC)

Grupo G: Manchester City (ING), Sevilla (ESP), Borussia Dortmund (ALE) e Copenhagen (DIN)

Grupo H: PSG (FRA), Juventus (ITA), Benfica (POR) e e Maccabi Haifa (ISR)

Confira, abaixo, como foi o sorteio:

14h20 – Melhor jogador

O atacante francês Karim Benzema venceu o prêmio de melhor jogador. Autor de 44 gols em 46 jogos disputados na última temporada – 14 deles na Champions -, o camisa 9 do Real Madrid superou o companheiro de clube, o goleiro belga Thibaut Courtois, além do meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City. Benzema também é favorito para faturar a Bola de Ouro, que será entregue no fim do ano pela revista francesa France Football.

14h15 – Melhor jogadora

A entidade escolheu a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, surpreendendo pelo fato de estar em recuperação de lesão que a tirou da disputa da última Eurocopa. Foi a segunda conquista pessoal consecutiva da atual Bola de Ouro e principal referência do clube catalão. Ela desbancou a inglesa Beth Mead (Arsenal), artilheira da Euro feminina, e a alemã Lena Oberdorf (Wolfsburg), eleita a melhor jogadora jovem do torneio.

14h10 – Melhor treinador

O italiano Carlo Ancelotti, campeão com o Real Madrid, superou as concorrências do espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e do alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, para levar o prêmio de melhor treinador pela Uefa. Logo no início do discurso, Ancelotti prestou homenagem a Arrigo Sacchi, seu antigo treinador no histórico Milan, presente à cerimônia para uma homenagem especial da entidade.

O comandante dos merengues também elogiou o atacante francês Karim Benzema, dizendo que a liderança do camisa 9 foi vital para a conquista, e falou sobre como prioriza o bom relacionamento com os jogadores que comanda. “Estou impressionado com os jogos de Karim [Benzema]. Ele não é apenas um atacante ou um artilheiro. Ele é um jogador que joga muito bem futebol. Ele tem uma atitude muito boa no dia-a-dia, sua liderança é muito importante. Ele é um grande amigo meu e é muito importante para o time. Temos muita sorte de ter Karim”, explicou Ancelotti.

14h05 – Melhor treinadora

A holandesa Sarina Wiegman, que comanda a Inglaterra, levou a premiação de melhor treinadora pela Uefa. Ela conduziu a seleção ao primeiro título de uma grande competição, repetindo o feito que já havia conquistado no comando da própria Holanda, em 2017. Até aqui, o English Team marcou 106 gols desde a sua chegada – contando com uma goleada por 20 a 0 sobre a Letônia. A treinadora está invicta no cargo.

13h51- Definidos os oito grupos!

13H45 – Serão sorteados os clubes do pote 3

13h33 – Serão sorteados os clubes do pote 2

Esta fase pode começar a definir os possíveis “grupos da morte”.

13h28 – Começa o sorteio

Yaya Touré sorteia os cabeças-de-chave:

13h20 – Sem gafe desta vez!

O vice-secretário-geral da Uefa, o italiano Giorgio Marchetti, sobe ao palco para iniciar o sorteio. No ano passado, ele cometeu um erro que levou o sorteio das oitavas a ser cancelado e refeito, numa gafe histórica. Na ocasião, a entidade sorteou o Manchester United para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos. Depois, após sortear o Atlético de Madri, a Uefa se confundiu e pôs o Liverpool, outro confronto que já havia ocorrido na fase de grupos.

13h15 – Lendas trazem a taça

O ex-jogador marfinense Yaya Touré, ex-jogador de Barcelona e Manchester City e o meia turco Hamit Altintop, ex-Bayern de Munique e Real Madrid sobem ao palco com a “Orelhuda” e falam da experiência de disputar a maior competição da Europa.

13h10 – Arrigo Sacchi no palco

Lendário treinador italiano que fez história nas décadas de 90 e 80 recebe um troféu honorário, o prêmio presidencial da Uefa. Pelo Milan, Sacchi conquistou as Champions de 1989 e 1990. A entidade mostrou um filme com imagens do épico time “rossonero” dirigido por ele. “É uma grande emoção de ser agraciado com este belíssimo troféu”, disse Sacchi, de 76 anos, que fez o último trabalho da carreira no Parma, em 2001.

“Arrigo Sacchi é um visionário. Suas equipes atacavam em casa e fora. É por isso que o Milan era um time quase invencível. Por isso temos muito respeito por ele”, completou o presidente Aleksander Ceferin.

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

13h07 – Dupla letal

A cerimônia inicia com uma retrospectiva da última Champions, com diversas imagens da última final, vencida pelo Real Madrid diante do Liverpool, no último dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. A dupla de ataque dos merengues, formada por Benzema e o brasileiro Vinícius Júnior, foi parabenizada pelos vencedores. Benzema marcou 14 gols, enquanto Vinícius foi o segundo maior garçom do torneio, com seis assistências.

13h05 – Normas do sorteio

Os 32 participantes serão divididos em oito grupos de quatro clubes. Equipes do mesmo país não poderão ficar no mesmo grupo. As possibilidades já serão direcionadas de acordo com o desenvolvimento do próprio sorteio, descartando a hipótese de clássicos locais logo na primeira fase. O pote 1, que contém os cabeças de chave, tem o atual campeão do torneio, o Real Madrid, e o vencedor da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt, além dos seis campeões nacionais dos seis países mais fortes segundo o ranking da Uefa: Manchester City, Milan, Bayern de Munique, PSG, Porto e Ajax. Já os outros três potes foram divididos de acordo com o ranking individual de cada clube.

13h – COMEÇA O EVENTO!

12h58 – Quem leva?

Artilheiro da última edição da Champions, com 15 gols, o atacante francês Karim Benzema é o favorito para o prêmio de melhor jogador pela Uefa. Nos últimos anos, porém, algumas surpresas apareceram. Em 2021, o volante ítalo-brasileiro Jorginho levou o prêmio. Em 2019, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk. Em 2018, o meia croata Luka Modric. A exceção no caminho foi o polonês Robert Lewandowski, então no Bayern de Munique.

🏆 Vencedores do prémio Jogador do Ano da UEFA 🥇 Quem se segue? 🇲🇫 Karim Benzema

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇪 Kevin De Bruyne#UEFAawards | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/9BSMuZThaX — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 25, 2022

12h53 – Bolso cheio

Por participar da fase de grupos, a Uefa distribuirá para cada equipe 14,8 milhões de euros (75,6 milhões de reais). Além disso, também premiará com 2,8 milhões de euros por vitória (14,3 milhões de reais) e 930 mil euros (4,7 milhões de reais) por empate.

Em caso de classificação às oitavas de final, o montante será de 9,6 milhões de euros (49 milhões de reais). Nas quartas, 10,6 milhões de euros (54,1 milhões de reais). Na semi, 12,5 milhões de euros (63,8 milhões de reais). E, na decisão, 15,5 milhões de euros (79,1 milhões de reais), além de mais 4,5 milhões de euros (22,9 milhões de reais) ao campeão.

12h50 – Tudo pronto!

Evento do sorteio dos grupos começa em 10 minutos; confira como está o palco em Istambul:

12h47 – ‘Paredões’ na área

Grandes nomes do futebol marcam presença no evento em Istambul. Os ex-goleiros Oliver Kahn, campeão em 2001 pelo Bayern e hoje dirigente do clube bávaro, e Edwin Van der Sar, vencedor em 1995 pelo Ajax e 2008 pelo Manchester United, já passaram pelo tapete vermelho.

12h45 – Premiações

Na festividade em Istambul, a Uefa também divulgará os vencedores de melhor jogador e jogadora, além de melhor treinador e treinadora da última temporada. No futebol masculino, concorrem o atacante Karim Benzema (Real Madrid), o goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid) e meia Kevin De Bruyne (Manchester City)

Já entre as mulheres, postulam a conquista a espanhola Alexia Putellas (Barcelona), a inglesa Beth Mead (Arsenal), artilheira da Eurocopa Feminina, e a alemã Lena Oberdorf (Wolfsburg), eleita a melhor jogadora jovem do torneio.

12h40 – Quem ousará destronar o Real Madrid?

Campeão em 2022 pela 14ª vez (tem o dobro de taças do segundo colocado Milan), o Real Madrid entra novamente entre os candidatos. O time não conseguiu a contratação de Kylian Mbappé e ainda perdeu um de seus pilares, Casemiro, pro Manchester United, mas fez a maior contratação da janela até o momento, o volante francês Aurélien Tchouaméni, do Monaco. Com Karim Benzema e Vinicius Junior inspirados, os merengues vão em busca da 15º Orelhuda.

12h35 – Anote na agenda

A fase principal da maior competição de clubes da Europa tem início em 6 de setembro, enquanto a final está prevista para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia.

12h30 – Os potes do sorteio

O pote 1, que contém os cabeças de chave, tem o atual campeão do torneio, o Real Madrid, e o vencedor da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt, além dos seis campeões nacionais dos seis países mais fortes segundo o ranking da Uefa: Manchester City, Milan, Bayern de Munique, PSG, Porto e Ajax. Já os outros três potes foram divididos de acordo com o ranking individual de cada clube.

Confira os 32 classificados e os potes do sorteio:

Pote 1 (cabeças de chave)

Real Madrid (ESP) – campeão da Champions

Eintracht Frankfurt (ALE) – campeão da Liga Europa

Manchester City (ING) – campeão inglês

Milan (ITA) – campeão italiano

Bayern de Munique (ALE) – campeão alemão

Paris Saint-Germain (FRA) – campeão francês

Porto (POR) – campeão português

Ajax (HOL) – campeão holandês

Pote 2

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madri (ESP)

Liverpool (ING)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

Red Bull Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Pote 4

Rangers (ESC)

Dinamo Zagreb (CRO)

Olympique de Marselha (FRA)

Copenhague (DIN)

Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Viktoria Plzen (CHE)

Maccabi Haifa (ISR)

