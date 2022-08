Sorteio da Champions: onde assistir à definição dos grupos

Enquanto 29 das 32 equipes participantes da 68ª edição da Liga dos Campeões 2022/23 já estão classificadas e as três vagas restantes serão definidas nesta quarta-feira, 24, a expectativa para o início da competição cresce. O sorteio que define os grupos da Champions acontece na próxima quinta-feira, 25, às 13h (de Brasília), com cobertura minuto a minuto de PLACAR, além da transmissão do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Após a realização dos estágios preliminares, a fase de grupos começa no dia 6 de setembro e acaba em 2 de novembro. Os mata-matas da competição serão disputado no próximo ano. A final está marcada para dia 10 de junho de 2023, em Istambul, Turquia.

Os 32 times serão divididos em quatro potes para o sorteio, sendo o pote 1 composto por Real Madrid (atual campeão da Champions) e Eintracht Frankfurt (atual campeão da Liga Europa) e os campeões dos seis países com maior coeficiente na Uefa. Os outros potes são definidos de acordo com a colocação no ranking dos clubes.

Confira os potes do sorteio:

Pote 1:

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Ajax (HOL)

Porto (POR)

Milan (ITA)

Continua após a publicidade

Pote 2:

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madri (ESP)

Liverpool (ING)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3:

Borussia Dortmund (ALE)

Red Bull Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Pote 4:

Olympique de Marselha (FRA)

Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Viktoria Plzen (CHE)

Maccabi Haifa (ISR)

Trabzonspor (TUR) ou Copenhague (DIN)

PSV (HOL) ou Rangers (ESC)

Dinamo Zagreb (CRO) ou Bodo/Glimt (NOR)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Continua após a publicidade