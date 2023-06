Simone Inzaghi: o irmão menos badalado que pode conquistar a Europa

A final das Liga dos Campeões acontece neste sábado, 10, em Istambul, na Turquia. Inter de Milão e Manchester City definem para quem vai a taça mais cobiçada da Europa, com diversos personagens. Entre os grandes nomes, está Simone Inzaghi, treinador do time italiano, irmão do famoso ex-atacante Filippo Inzaghi, que pode fazer a família voltar a conquistar uma Champions.

O irmão mais novo da família é o menos badalado, caso comparadas as carreiras dentro de campo. “Pippo” teve uma trajetória mais vitoriosa e artilheira, com 317 gols anotados, história escrita pelos gigantes Milan e Juventus e dois títulos de Champions League (2003 e 2007). Por outro lado, Simone, também centroavante, tem números mais modestos: apenas 90 gols e títulos de menos expressão, sendo o melhor momento uma passagem pela Lazio que rendeu o Campeonato Italiano em 2000.

Também foi na Lazio que Simone Inzaghi iniciou a trajetória à beira do campo, em 2016. Nas graças da torcida, deu um pontapé inicial que chamou a atenção, com direito a bicampeonato de Supercopa da Itália e um troféu da Copa Itália. Em alta, trocou Roma por Milão, desejado pela Inter, a fim de voos mais ousados.

Enquanto cresce na profissão, inverte a lógica de menos bem-sucedido que o irmão, tendo em vista que Filippo tem tímidos trabalhos como treinador: não teve sucesso no Milan e, posteriormente, passou por Venezia, Bologna e Benevento. Atualmente comanda o Reggina, na segunda divisão.

Na Inter desde 2022, Simone levou o time de Milão novamente a uma final de Champions após 13 anos – na última vez, em 2010, a equipe comandada por José Mourinho se sagrou campeã ao bater o Bayern de Munique na decisão. Agora, ele pode fazer a família voltar a conquistar a Europa mais uma vez.