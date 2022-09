Sevilla x Manchester City: onde assistir à Champions nesta terça-feira

Sevilla e Manchester City jogam nesta terça-feira, 6, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto que marca a estreia das equipes na Champions terá transmissão pelo canal fechado Space e o serviço de streaming HBO Max.

O City chega para o jogo após um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Aston Villa, no último sábado, 3, pela sexta rodada da Premier League.

A equipe de Pep Guardiola ocupa a segunda colocação na competição nacional, com 14 pontos conquistados e 77% de aproveitamento, um a menos do que o atual líder Arsenal.

Semifinalista da última edição, quando acabou eliminado para o Real Madrid na prorrogação, os Citizens têm esperanças renovadas com a chegada do atacante norueguês Erling Haaland, autor de dez gols em apenas sete jogos pela nova equipe.

Para a partida, Guardiola não conta com o zagueiro Laporte, lesionado, e tem dúvidas quanto a escalação de Grealish. Com isso, deve mandar a campo: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e João Cancelo; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Bernardo Silva, Haaland e Foden.

O Sevilla, por sua vez, vive situação delicada na temporada. Até aqui, a equipe ainda não venceu nenhum dos quatro jogos disputados no Espanhol: três derrotas e um empate, ocupando a 16ª colocação.

O time espanhol não contará com o atacante Tecatito Corona, que sofreu uma ruptura da fíbula e do ligamento do tornozelo. Além dele, Munir e Lucas Ocampos deixaram a equipe recentemente.

A provável escalação deve ter: Bounou; Montiel, Fernando, Kouassi e Acuña; Gudelj, Joan Jordán e Rakitic; Lamela, En-Nesyri e Isco.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Dinamo Zagreb x Chelsea – TNT e HBO Max

Borussia Dortmund x Copenhagen – Space e HBO Max

16h

PSG x Juventus – SBT, TNT e HBO Max

Sevilla x Manchester City – Space e HBO Max

Celtic x Real Madrid – HBO Max

RB Salzburg x Milan – HBO Max

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – HBO Max

Benfica x Maccabi Haifa – HBO Max

