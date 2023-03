Sem vencer a Champions desde 2015, Messi encara ‘carrasco’ Bayern

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, na França, o Paris Saint-Germain visita o Bayern de Munique, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 8, a partir das 17h (de Brasília). Precisando vencer para seguir no torneio, o time parisiense tem como protagonista do duelo Lionel Messi, recém-eleito melhor jogador do mundo pela Fifa pela sétima vez. O craque argentino não vence uma Champions desde 2015, pelo Barcelona, e, para piorar, tem retrospecto ruim diante do gigante bávaro.

Em sete vezes (seis pelo Barcelona) que entrou em campo contra os bávaros, Messi saiu vitorioso duas vezes, empatou uma e perdeu quatro, com direito a duas goleadas, um 4 a 0, em 2013, e o humilhante 8 a 2, em 2020. Houve também o jogo de volta da Champions de 2012/13, em que Lionel não entrou em campo e a vitória foi do Bayern. Ou seja, são, no total, já são duas eliminações contra os carrascos.

Ainda assim, há elementos para a torcida do PSG se agarrar. Nas duas únicas vitórias de Messi sobre o Bayern de Munique, o argentino marcou dois gols e deu uma assistência. Os confrontos foram em 2009, pelas quartas, e em 2015, pelas semis, e em ambas o Barcelona avançou. Na última, o craque marcou um belo gol ao deixar o zagueiro Jerome Boateng no chão e tocar de cobertura sobre Manuel Neuer.

Todos os confrontos entre Messi e Bayern de Munique:

2009 – Barcelona 4×0 Bayern de Munique

2009 – Bayern de Munique 1×1 Barcelona

2013 – Bayern de Munique 4×0 Barcelona

2013 – Bayern de Munique 3×0 Barcelona *

2015 – Barcelona 3×0 Bayern de Munique

2015 – Bayern de Munique 3×2 Barcelona

2020 – Bayern de Munique 8×2 Barcelona

2023 – PSG 0x1 Bayern de Munique

Campeão da Liga dos Campeões em 2006, 2009, 2011 e 2015, Messi tentará guiar o PSG ao título inédito. O mais perto que a equipe passou foi em 2020, quando foi derrotada na final justamente pelo Bayern. Nesta quarta, o time não terá Neymar, que passará por cirurgia no tornozelo e só volta na próxima temporada. É a quarta vez que o brasileiro desfalca o time em um mata-mata de Champions por lesão.

Com isso, as esperanças francesas estão depositadas em Messi e em Kylian Mbappé. O Bayern, por sua vez, aposta na “lei do ex”, com Kingsley Coman e Choupo-Moting, além dos gols de Sadio Mané, grande reforço do time para a temporada.

Prováveis escalações:

Bayern: Sommer; Stanisic, Upamecano e De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka e Davies; Sane e Musiala; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos e Sergio Ramos; Hakimi, Fabián Ruiz, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes; Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier

Onde assistir:

Bayern x PSG terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming HBO Max, a partir das 17h