Real quer 15ª Champions e se apega a freguesia inglesa para bater City

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela decisiva da semifinal da Liga dos Campeões. Após um empate por 1 a 1 na primeira partida, na Espanha, os espanhóis seguem sonhando com a 15ª taça de Champions e podem se agarrar a um retrospecto recente extremamente positivo contra ingleses na competição.

Atual detentor da “orelhuda”, o time da capital espanhola impôs aos ingleses uma freguesia recente, que teve seus primeiros passos em 2018. Na ocasião, os merengues bateram o Liverpool na decisão, adiando o sonho dos Reds de comemorar a tão sonhada taça.

Anos depois, na temporada 2021/22, foi a vez da supremacia merengue voltar a aparecer. Durante a campanha da 14ª conquista, o Real Madrid superou o Chelsea nas quartas de final, o Manchester City nas semifinais e o Liverpool, mais uma vez, na decisão.

A trajetória ainda contou com momentos de grande emoção, como nos encontros contra o rival deste ano, que marcou uma virada histórica, construída pelo brasileiro Rodrygo.

Continua após a publicidade

Nesta temporada, em busca de ampliar ainda mais a vantagem no ranking de maior vencedor da Europa, o Real segue dominando a Inglaterra. Deixou para trás o Liverpool, nas oitavas, e o Chelsea, novamente nas quartas. Agora, espera o Manchester City, sonhando repetir o resultado de um ano atrás na mesma fase.

Já são cinco partidas consecutivas contra ingleses na Champions, sendo quatro vitórias e um empate, que tiveram 11 gols madridistas e apenas três dos rivais.

No entanto, apesar da recente vitória sobre os citizens, no último ano, a vantagem no duelo específico sequer existe. Em nove encontros na história, Real Madrid e Manchester City venceram três vezes cada, além de três empates.

A partida desta quarta-feira, 17, terá transmissão do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.