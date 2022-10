Atualizado em 4 out 2022, 14h35 - Publicado em 4 out 2022, 14h12

Real Madrid e Shakhtar Donetsk duelam nesta quarta-feira, 5, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida pelo grupo F será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming HBO Max.

Os merengues chegam para o confronto após sofrerem o primeiro tropeço em dez partidas na temporada – empate por 1 a 1 contra o Osasuna, no último domingo, 2. Antes, haviam vencido todos os nove jogos disputados.

Na Champions, lideram a chave com seis pontos, seguido pelo próprio Shakhtar, que tem quatro, e com boa margem para Celtic e Red Bull Leipzig, com um e nenhum ponto somado, respectivamente.

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o goleiro Courtois e com o meia Dani Ceballos, ambos machucados. Em compensação, Benzema, que ficou longo tempo ausente, está confirmado.

A provável escalação terá: Lunin; Carvajal, Eder Militão, Alaba e Mendy; Tchouaméni, Kroos e Modric; Valverde (Rodrygo), Benzema e Vinicius Júnior.

O Shakhtar, por sua vez, não contará apenas com o zagueiro Viktor Kornienko, machucado. A equipe lidera o Campeonato Ucraniano com 13 pontos em cinco rodadas – quatro vitórias e um empate.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta:

13h45

Red Bull Salzburg x Dinamo Zagreb – Space e HBO Max

RB Leipzig x Celtic – TNT e HBO Max

16h

Chelsea x Milan – Space e HBO Max

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – HBO Max

Manchester City x Copenhagen – HBO Max

Benfica x Paris Saint-Germain – TNT e HBO Max

Sevilla x Borussia Dortmund – HBO Max

Juventus x Maccabi Haifa – HBO Max

