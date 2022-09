PSG x Juventus: onde assistir à Champions nesta terça-feira

Paris Saint-Germain e Juventus jogam nesta terça-feira, 6, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto que marca a estreia das equipes na Champions terá transmissão do SBT, em TV aberta, pelo canal fechado TNT e o serviço de streaming HBO Max.

Repleto de estrelas e em nova busca pela sonhada taça, o PSG chega em alta para a partida. Até aqui, a equipe treinada por Christophe Galtier está invicta na temporada e com boas atuações do trio de ataque composto por Messi, Neymar e Mbappé.

No último sábado, 3, os franceses venceram por 3 a 0 o Nantes pelo Campeonato Francês. O êxito foi conquistado mesmo com o descanso de alguns jogadores, como Neymar, que entrou apenas no segundo tempo.

A provável escalação do Paris Saint-Germain deve ser: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Messi, Neymar e Mbappé.

Depositando as esperanças nesta temporada para retornar o domínio na Itália e voltar ao protagonismo na Europa, a Juventus manteve o treinador Massimiliano Allegri. O início de Campeonato Italiano, entretanto, não é animador.

Em cinco jogos, a Juve fez nove pontos (duas vitórias e três empates). Ainda assim, apesar do início longe do ideal, o atacante Dusan Vlahovic dá indícios de que vai ser o diferencial. O sérvio de 22 anos balançou a rede quatro vezes nas últimas quatro partidas em que entrou.

A Juventus deve ir a campo com: Perin; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Paredes, Locatelli, McKennie; Di María, Vlahovic e Kostic.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Dinamo Zagreb x Chelsea – TNT e HBO Max

Borussia Dortmund x Copenhagen – Space e HBO Max

16h

PSG x Juventus – SBT, TNT e HBO Max

Sevilla x Manchester City – Space e HBO Max

Celtic x Real Madrid – HBO Max

RB Salzburg x Milan – HBO Max

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – HBO Max

Benfica x Maccabi Haifa – HBO Max

