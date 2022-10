PSG x Benfica: onde assistir à Champions League nesta terça-feira

Paris Saint-Germain e Benfica se enfrentam nesta terça-feira, 11, a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto decisivo terá transmissão pelo SBT, em TV aberta, pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

As duas equipes lideram o grupo H, com sete pontos cada. Na última semana, em confronto direto pela liderança no estádio da Luz, empataram por 1 a 1. Um tropeço, porém, permitiria uma possível aproximação da Juventus pela classificação.

A equipe italiana tem apenas três pontos, mas encara às 13h45 (de Brasília) o Maccabi Haifa, último colocado na chave e que ainda não pontuou na competição. Se vencer, vai a seis e encosta em quem perder do confronto.

Apesar de se manter invicto até aqui na temporada – 11 vitórias e três empates -, o PSG vem de dois jogos sem vitória. O último deles um empate sem gols diante do Reims, em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Francês.

Além disso, o time não poderá contar com Lionel Messi, que se recupera de um desconforto na panturrilha, Ele não participou do último treinamento antes do confronto. Renato Sanches, Kimpembe e Nuno Mendes também tratam de lesões e estão fora.

Do outro lado, os portugueses não contarão com o atacante brasileiro David Neres. O time vem de vitória por 4 a 2 sobre o Rio Ave no fim de semana e lidera o Campeonato Português com 25 pontos.

Confira a rodada completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Copenhaguen x Manchester City – TNT e HBO Max

Maccabi Haifa x Juventus – Space e HBO Max

16h

PSG x Benfica – SBT, TNT e HBO Max

Shakhtar Donetsk x Real Madrid – HBO Max

Milan x Chelsea – Space e HBO Max

Borussia Dortmund x Sevilla – HBO Max

Celtic x Red Bull Leipzig – HBO Max

Dínamo Zagreb x Red Bull Salzburg – HBO Max

