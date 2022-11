PSG e Liverpool passam em 2º: os classificados às oitavas da Champions

Foram definidos nesta quarta-feira, 2, os 16 times classificados às oitavas de final da temporada 2022/2023 da Liga dos Campeões. Milan e RB Leipzig preencheram as últimas vagas restantes, enquanto o PSG venceu, mas viu o Benfica aplicar uma improvável goleada e se classificar na liderança do grupo H.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A cerimônia de sorteio das oitavas de final está marcada para a próxima segunda-feira, 7 de novembro, em Nyon, na Suíça, na sede da Uefa, às 8h (de Brasília).

Os primeiros colocados de cada grupo ficam no pote 1 e decidem o jogo de volta como mandantes. Vale lembrar que os confrontos serão definidos com uma equipe oriunda de cada pote, mas há duas restrições: os times do mesmo país não se enfrentam nas oitavas e as equipes que estavam no mesmo grupo não se enfrentam nas oitavas.

Compõem o pote 1 do sorteio: Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica.

Estão no pote 2: Liverpool, Club Brugge, Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Grupo A

O Liverpool tirou a invencibilidade do Napoli na última rodada da primeira fase, ao vencer a equipe por 2 a 0, mas ainda assim não conseguiu assumir a liderança da chave. Ambas as equipes somam 15 pontos e estão nas oitavas. O Ajax, com seis pontos, ficou em terceiro e jogará a Liga Europa, enquanto o Rangers, zerado, foi eliminado das competições europeias.

Grupo B

Porto e Club Brugge já estão classificados. Os portugueses venceram o lanterna Atlético de Madrid na última rodada e avançam à próxima fase na liderança do grupo, com 12 pontos. O Brugge, por sua vez, empatou com o Bayer Leverkusen, que terminou em 3ª e está classificado para a Liga Europa. Com isso, o Atlético amargou o vexame de não se classificar nem para a Liga Europa, já que empatou em cinco pontos com o Leverkusen, mas perdeu no confronto direto.

Grupo C

Tudo definido com antecedência. O Bayern de Munique venceu a sexta partida em seis jogos na primeira fase e avançou na liderança, com 18 pontos. A segunda vaga ficou com a Inter de Milão, com 10 pontos, três a mais que o Barcelona, que jogará a Liga Europa. O Viktoria Plzen não fez um ponto sequer.

Continua após a publicidade

Grupo D

THROUGH ✅ Last 16, here we come 🙌 pic.twitter.com/xLdvkpB1pj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2022

A chave mais equilibrada da primeira fase conheceu seus classificados às oitavas apenas nesta terça-feira, 1º. O Tottenham triunfou sobre o Olympique de Marselha e garantiu o primeiro lugar na chave, com 11 pontos. Com um ponto a menos, a segunda vaga ficou com o alemão Eintracht Frankfurt, que venceu o confronto decisivo com o Sporting. Os portugueses, com 7 pontos, ficaram com a vaga na Liga Europa, enquanto o Marselha volta para casa.

Grupo E

O Milan fez o ‘dever de casa’ e se garantiu no mata-mata na segunda posição da chave, depois de golear, por 4 a 0, o RB Salzburg, em confronto direto pela vaga. Os austríacos irão disputar a Liga Europa, enquanto o Dínamo Zagreb está fora. O líder e, portanto, está no pote 1 é o Chelsea.

Grupo F

O atual campeão, Real Madrid, conquistou a vaga com antecedência e se garantiu no pote 1 ao golear o lanterna Celtic na última rodada. A segunda vaga ficou com o RB Leipzig que venceu o Shakhtar Donetsk na última rodada. Os ucranianos vão à Liga Europa.

Grupo G

Nenhuma alteração: o Manchester City se classificou em primeiro lugar, enquanto o Borussia, mesmo com o empate para o lanterna Copenhague na última rodada, ficou com a segunda vaga. O Sevilla disputará a Liga Europa.

Grupo H

A maior surpresa da última rodada. O Benfica se garantiu no pote 1 depois de aplicar uma goleada por 6 a 1 no Maccabi Haifa e superar, no sexto critério de desempate, o PSG na tabela. As equipes estavam empatadas com 14 pontos. Os franceses estão no pote 2, enquanto a Juventus está na Liga Europa.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens