Por que Guardiola tirou Haaland? Técnico explica; atacante lamenta

A goleada do Manchester City sobre o RB Leipzig, por 7 a 0, na última terça-feira, 14, teve como personagem principal Erling Haaland. Autor de cinco gols, o atacante de 22 anos chegou a seu 33º tento na Liga dos Campeões, e com isso igualou Luiz Adriano e Lionel Messi como jogadores que marcaram mais vezes em um só jogo. A partida do norueguês, no entanto, foi interrompida aos 18 minutos do segundo tempo, quando Pep Guardiola o trocou por Julián Álvarez, uma escolha que causou grande controvérsia na Europa.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Em entrevista coletiva, Pep Guardiola falou sobre o assunto. Para justificar a substituição, bem humorado, citou a idade do seu atacante como um dos fatores determinantes: “Se ele conseguisse essa marca, o recorde, aos 22, a vida dele ficaria chata, então agora ele vai ter uma meta de fazer isso no futuro, aqui e em qualquer lugar.” Guardiola ainda disse que não sabia que seu antigo pupilo Messi estava empatado em cinco gols, apesar de ele próprio ter dirigido o Barcelona na ocasião, uma goleada por 7 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em 2012.

Após a partida, Haaland, que ainda teria cerca de 30 minutos para ultrapassar o brasileiro e o argentino, admitiu que sabia que um gol o isolaria como recordista e que não gostou de ser substituído. “Sim, eu adoraria ficar, mas não tem muito o que falar sobre isso, sou muito orgulhoso de ter marcado cinco gols em poucos minutos”, contou em entrevista à emissora brasileira TNT Sports .

EXCLUSIVO! FALAMOS COM O HAALAND DEPOIS DOS 5 GOLS NA CHAMPIONS! 🤩 Se liga no papo COMPLETO do nosso @fredcaldeira com o artilheiro do City! 🔵🔵 #CasaDaChampions pic.twitter.com/nlj0PDDlU4 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 15, 2023

E completou, afirmando que falou a Guardiola que gostaria de ter ficado para ampliar ainda mais a marca. “Disse a Guardiola que ele não deveria me tirar, eu ia marcar mais gols”. O atacante norueguês com passagens por Salzburg e Borussia Dortmund já chegou ao top 25 de artilheiros da Champions League.