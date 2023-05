O desempenho do City de Guardiola na busca do título inédito da Champions

Pep Guardiola escreverá nesta terça-feira, 9, mais um importante capítulo na busca do título da Liga dos Campeões, que não conquista há 12 anos. O Manchester City visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira, 9, às 16h (de Brasília) pelo jogo de ida das semifinais.

Eliminado justamente pelo Real nas semifinais da temporada passada, desta vez, os ingleses têm a chance de dar a revanche. “Sete anos atrás, queríamos ganhar a Liga dos Campeões. Na última temporada foi o fim do mundo, mas aqui estamos nós de novo. Há clubes que fazem loucuras para ganhar a Champions. Estar estável é o mais importante. Ganhar é importante”, disse Guardiola, em entrevista um dia antes da partida.

Enormes expectativas cercam o Manchester City. A equipe de Pep Guardiola marcou 26 gols nesta edição, enquanto que sofreu apenas quatro. De quebra, possui o artilheiro do torneio, Erling Haaland, com doze gols. Nas oitavas, eliminou o Bayern por 4 a 1 no agregado.

Bicampeão do torneio com o Barcelona, o treinador enfrenta um jejum de 12 anos sem levantar a Orelhuda, a última vez ocorreuna temporada 2010/11. Desde então, bateu na trave e viu o ‘fantasma das quartas de final’ pelo City. Ao mesmo tempo, foi o responsável por comandar os ingleses ao vice-campeonato, a melhor campanha do clube na história do torneio.

Na estreia de Guardiola à frente do City na Liga dos Campeões, os ingleses caíram nas oitavas de final para o Monaco, a sensação daquela edição. No plantel dos franceses estavam Mbappé, hoje no PSG, e Bernardo Silva, no City.

Em 2017/18, no segundo ano à frente da equipe, a equipe e o técnico espanhol sofreu o primeiro baque na etapa das quartas de final – roteiro que iria se repetir nos anos seguintes. Pelo jogo de ida, o time perdeu por 3 a 0 e não conseguiu reverter a desvantagem no segundo jogo, onde perdeu por 2 a 1.

Na temporada 2018/19, o City, novamente, se despediu nas quartas de final, desta vez, para o rival Tottenham. Autor de três dos quatro gols dos Spurs naquele confronto, o atacante Son foi o carrasco da equipe de Pep Guardiola.

Primeiro, foi derrotado por 1 a 0 em casa, depois a equipe até venceu por 4 a 3, mas o rival se classificou pelo critério de desempate.

No ano seguinte, em 2019/2020, o City sucumbiu para o Lyon (de novo) nas quartas de final. Devido aos protocolos de segurança da pandemia de Covid-19, o jogo foi disputado em partida única, em Portugal. Com a bola rolando, 3 a 1 para os franceses e várias tentativas desperdiçadas dos ingleses.

Com Guardiola, os ingleses foram mais longe que qualquer outra vez em sua história. Na temporada 2021/2022, a equipe perdeu a final para o Chelsea por 1 a 0.

Na temporada passada, o sonho do título sucumbiu para o Real Madrid, na semifinal. No jogo de ida, o City saiu vitorioso: 4 a 3, com gols de De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva.

No jogo da volta, no entanto, acabou derrotado por 3 a 1 em um jogo épico. Benzema e Rodrygo, autor de dois gols na reta final da partida, deram a classificação aos merengues.