Neymar protesta após levar cartão por comemorar com ‘careta’

Neymar se viu protagonista de mais uma polêmica nesta quarta-feira,14. O jogador, autor do último gol da vitória por 3 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Maccabi Haifa pela Liga dos Campeões, levou cartão amarelo do árbitro alemão Daniel Siebert ao comemorar o tento como tem feito em toda a temporada, com um gesto típico de ‘careta’. Nas redes sociais, o brasileiro provocou o árbitro e mostrou sua indignação com a punição em campo: ‘Muita falta de respeito’.

“Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer.. tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai! Muita falta de respeito”, escreveu Neymar no Twitter.

Através de um vídeo em seu perfil em uma rede social, desabafou “Mais uma vitória. Faço comemoração e tomo amarelo. Mais um para a lista. É só comigo que acontecem essas coisas. Na próxima vez, vou avisar aos árbitros o que vou fazer”, disse na publicação.

Na sequência, o jogador postou foto do momento da comemoração com a hashtag “Libera a comemoração Daniel Siebert” e ainda repostou uma publicação de um torcedor que cobrava a atitude do árbitro.

Neymar vive bom início de temporada na equipe francesa. Autor de onze gols e sete assistências em dez jogos, ele findou o jejum de dois anos sem marcar na Champions.

