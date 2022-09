Neymar mostra frustração no PSG: ‘Se eu falar, vou causar problemas’

A vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 1 sobre a Juventus, na última terça-feira, 6, pela Liga dos Campeões, contou com o brilho das estrelas da equipe francesa. Entretanto, nem tudo são flores. Neymar, autor de uma bela assistência para o primeiro gol de Mbappé, segue frustrado com o colega de ataque, e não fez questão de esconder: recusou uma entrevista após o jogo para não “causar problemas”, segundo ele mesmo.

Após ótimo desempenho em campo, o brasileiro não esteve satisfeito. De acordo com o jornal L’Équipe, um funcionário do clube pediu para Neymar falar com a imprensa após a partida, mas recebeu a resposta: “Você tem certeza? Se eu falar, vou causar problemas”.

O jornal francês diz que o motivo da infelicidade de Neymar é o companheiro Kylian Mbappé. Apesar de uma entrevista recente do francês ter sugerido a paz entre os dois, o brasileiro voltou a mostrar insatisfação com o companheiro na partida. Quando o PSG vencia por 2 a 0, Mbappé recebeu em velocidade e teve a oportunidade de cruzar para o colega, livre na área, marcar. O camisa 7, em busca de seu terceiro gol na partida, finalizou para fora, e Neymar deixou clara sua insatisfação.

Ainda assim, de acordo com o L’Équipe, Neymar não deseja entrar em guerra aberta com Mbappé, jogador mais importante do clube para a diretoria. Fora isso, o PSG faz boa temporada e segue invicto, além de apresentar bom desempenho em campo com o novo treinador Christophe Galtier.

