Neymar leva nota 4 e PSG tem sua pior sequência em 12 anos

Afundado em crise, o PSG perdeu para o Bayern de Munique, por 1 a 0, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O revés em pleno Parque dos Príncipes foi acompanhado de uma atuação fraca, especialmente de Neymar, que recebeu nota 4 do jornal L’Équipe, melhor apenas que o 3,5 de Achraf Hakimi e pouco inferior ao 4,5 de Lionel Messi. O resultado também fez o time francês voltar a ter três derrotas consecutivas, o que não acontecia desde 2011.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

As derrotas anteriores foram para rivais e equipes que conseguem incomodar no cenário nacional: Olympique de Marselha, em jogo que resultou na eliminação da Copa da França, e Monaco, terceiro colocado do Francês. O resultado contra o Bayern foi mais um episódio da crise, que já estava intensificada na semana com protestos da torcida e uma acalorada discussão entre Neymar, Marquinhos e o diretor Luís Campos.

No centro da confusão, os olhos se voltaram para a atuação de Neymar contra o Bayern. O brasileiro, porém, foi vítima do esquema tático alemão, que encurralou o PSG por boa parte do tempo. “O brasileiro até correu muito, mas ficou muito isolado na frente por muito tempo (…) No fim das contas, sua influência na partida foi bastante limitada”, escreveu o L’Équipe.

Críticas também recaíram sobre Messi, atual campeão do mundo e forte candidato a conquistar o prêmio The Best da Fifa no fim deste mês. “O argentino foi bem marcado na partida, mas jamais conseguiu chamar a responsabilidade e carregar o Paris durante o jogo”.

Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador Christopher Galtier respondeu a questionamentos sobre a má fase e o sonho de reverter o placar: “Espero que possamos recuperar. Vamos ver. É um confronto de ida e volta, e nesta noite não há classificados nem eliminados. Eu tenho muita esperança, tivemos uma conversa com os jogadores no vestiário”.

O francês também ressaltou o acúmulo de cansaço da equipe – Mbappé, por exemplo, teve condições de entrar só no segundo tempo. “As partidas (contra Olympique e Monaco) pesaram a nível físico e energético. Não há desculpas a arranjar, mas estamos em um momento em que a equipe não está no seu melhor e não está completa”.

O PSG volta a campo no próximo domingo, 19, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. A segunda partida das oitavas da Champions League contra o Bayern acontece dia 8 de março, em Munique.