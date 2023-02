Neymar e Marquinhos são protagonistas de nova crise no PSG

Sonhando com o título que coroaria o projeto, o PSG enfrenta o Bayern de Munique, nesta terça-feira, 14, pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, a partir das 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. O clube francês, no entanto, vive má fase, agravada por problemas no vestiário, irritação da torcida e consequentemente pressão sobre Neymar, alvo recorrente, e Marquinhos, capitão do time.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Após derrota para o Monaco, por 3 a 1, pelo Campeonato Francês, o segundo revés consecutivo do time, o zagueiro Presnel Kimpembe conversou com os torcedores por meio de um megafone, em uma cena inusitada. Segundo o L’Equipe, o capitão do time, Marquinhos, se negou a ter esse diálogo e tentou impedir o colega francês. Após a partida, o brasileiro falou emotivamente à imprensa, dizendo que os atletas “deixam a família em casa” para servir o PSG.

📢🇫🇷 Following PSG's 3-1 loss to Monaco, Presnel Kimpembe spoke to the travelling fans at the end of the game and apologised for the poor performance. pic.twitter.com/bSPY3eAWA3 — EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2023

As rusgas com a torcida, porém, não diminuíram com a fala, pelo contrário. Daniel Riolo, jornalista do RMC Sport, foi incisivo em críticas ao zagueiro, que usa a faixa de capitão parisiense. “Ele é um capitão de lixo. Ele não é um capitão de jeito nenhum”, manifestou.

Na medida que a pressão aumenta, crescem também os problemas no vestiário. Conforme divulgado L’Équipe, a dupla de brasileiros entrou em conflito intenso com o diretor esportivo do clube, Luís Campos. O cartola português cobrou fortemente o comprometimento dos atletas e ouviu respostas duras de Marquinhos e Neymar.

Nesta segunda-feira, 13, o próprio Neymar confirmou o ocorrido em entrevista coletiva, mas minimizou seus desdobramentos. “Aconteceu de fato a discussão [com o dirigente Luís Campos]. Não concordamos com o que ele estava falando na hora, mas isso acontece. Não é uma discussão que leva a um relacionamento ruim, a romper tudo. Faz parte, futebol não é só amor, carinho e amizade”, disse. carinho, amizade. “É óbvio que tem o respeito de ambas as partes, mas tem coisas que você acaba não concordando no momento…”

Continua após a publicidade

Neymar ainda reclamou de vazamentos e da repercussão dos problemas internos. “Não é possível que tudo que acontece no vestiário saia. Tem coisa que você tem que resolver dentro da sua casa. Não tem que expor para a rua, para a família, amigos, tem que resolver no ambiente de trabalho. Quando sai essas coisinhas, a gente fica chateado, mas é difícil descobrir”.

No fim de semana, o diário espanhol As noticiou que o PSG tentará novamente negociar Neymar na próxima janela de transferências. O jogador, no entanto, se disse tranquilo na capital francesa.

“Jogo o meu futebol, faço o meu melhor pelo clube e pela equipe e vou fazê-lo até o final. Momentos de dificuldade acontecem a todos os clubes. Devemos estar unidos, focados e trabalhando para melhorar a situação. Estamos cientes das falhas, mas queremos melhorar e mostrar a melhor versão do PSG.”

A crise se agrava justamente às vésperas da Champions League. Não bastasse o momento conturbado, o PSG enfrenta o forte Bayern de Munique e precisa superar o retrospecto negativo nas oitavas de final da competição.

Com uma lesão na coxa, o francês Kylian Mbappé é desfalque provável. “Kylian é craque, sabemos da importância dele. Espero que ele possa jogar alguns minutos, depende do treinador. Ele me disse que se sente bem, esses são bons sinais”

O argentino Lionel Messi também sofreu uma lesão é ainda é dúvida para o compromisso. Segundo RMC Sports, o elenco passou por uma crise de virose nos últimos dias, o que teria justificado inclusive uma escalação alternativa na última rodada do francês e poderia ser um fator para escalar os titulares contra o Bayern de Munique.

O encontro contra os alemães acontece na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília). A primeira partida será jogada no Parque dos Príncipes, em Paris, e a volta acontece no início de março, em Munique.