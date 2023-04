Nenhuma vitória e dois vices: Haaland tenta por fim à sina contra o Bayern

Manchester City e Bayern de Munique jogam nesta terça-feira, 11, às 16h (de Brasília), pelo primeiro confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. O encontro entre as potências do futebol europeu, favoritas ao título, será também a chance pessoal de Erling Haaland, jovem artilheiro do time inglês, por fim a uma incômoda sina contra a equipe bávara, algoz na passagem pelo Borussia Dortmund.

Em sete encontros entre 2020 e 2022, Haaland saiu derrotado todas as vezes, sendo duas delas em finais de Supercopa da Alemanha. O atacante, ainda assim, balançou a rede cinco vezes nos duelos, sendo responsável por 50% dos tentos de sua ex-equipe nos confrontos.

A melhor atuação do norueguês contra o Bayern foi em setembro de 2020, na Supercopa. Na ocasião, Haaland marcou uma vez e ainda deu uma assistência, mas não impediu o adversário de ser campeão do torneio, ao vencer por 3 a 2. No último encontro, em abril de 2022, o norueguês teve um desempenho apagado e terminou a partida com mais uma derrota.

Haaland também acumula desempenho pouco vitorioso em fases finais de Liga dos Campeões, sem nunca ter alçado voos maiores do que o atual estágio.

Na edição 2019/20, a joia que brilhou pelo Red Bull Salzburg foi contratada pelo Dortmund e caiu nas oitavas de final, após fazer dois gols no jogo de ida, contra o Paris Saint-Germain. Na edição de 2020/21, marcou quatro vezes ao ajudar os aurinegros a eliminar o Sevilla nas oitavas, mas não balançou as redes contra o próprio City, nas quartas.

Neste ano, no entanto, Haaland marcou cinco gols na partida de ida das oitavas de final, contra o Leipzig, e alimenta o sonho dos citizens de conquistar a inédita taça. Além disso, em grande fase, já anotou 44 gols em 38 partidas na atual temporada, igualando os números de 2019/20 por clubes, que era a melhor temporada de sua carreira até então.

Aos 22 anos já tem 33 gols em 25 jogos de Champions. Na carreira profissional, o prodígio norueguês balançou a rede 218 vezes, o que representa uma média de 0,85 por partida.