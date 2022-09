Napoli x Liverpool: onde assistir à Champions nesta quarta-feira

Napoli e Liverpool jogam nesta quarta-feira, 6, às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto que marca a estreia das equipes na Champions terá transmissão pelo canal fechado Space e o serviço de streaming HBO Max.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os Reds chegam para a partida após um empate sem gols no clássico diante do Everton, fora de casa, pela sexta rodada da Premier League.

Vice-campeã da Champions e da competição nacional na última temporada, a equipe teve dificuldades no início e ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Inglês nesta temporada, seis pontos atrás do líder Arsenal.

Para o confronto, o técnico Jürgen Klopp não contará com o volante Jordan Henderson, o meia Naby Keita e o atacante Alex Oxlade-Chamberlain, em recuperação de lesões.

A tendência é que o volante brasileiro Arthur seja titular. O meia português Fabio Carvalho, contratado nesta temporada é dúvida.

Continua após a publicidade

Com isso, a provável escalação terá: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Elliott, Fabinho e Arthur; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz.

O Napoli, por sua vez, está na segunda colocação no Campeonato Italiano, com 11 pontos, apenas dois atrás da atual líder Atalanta. A equipe ainda não perdeu na temporada: três vitórias e dois empates.

Para a partida, o técnico Luciano Spalletti não contará com o atacante mexicano Hirving Lozano, poupado após um choque na face no fim de semana, e com o volante alemão Diego Demme, lesionado.

O provável time deve ir a campo com: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Rui; Zielinski, Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta:

13h45

Ajax x Rangers – TNT e HBO Max

Eintracht Frankfurt x Sporting – HBO Max

16h

Napoli x Liverpool – Space e HBO Max

Club Brugge x Bayer Leverkusen – HBO Max

Atlético de Madri x Porto – HBO Max

Inter de Milão x Bayern de Munique – HBO Max

Barcelona x Viktoria Plzen – TNT e HBO Max

Tottenham x Olympique de Marselha – HBO Max

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!