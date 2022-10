Milan x Chelsea: onde assistir à Champions League nesta terça-feira

Atualizado em 10 out 2022, 12h28 - Publicado em 10 out 2022, 12h27

Milan e Chelsea se enfrentam esta terça-feira, 11, o estádio San Siro, em Milão, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão pelo canal de TV fechado Space e pelo serviço de streaming HBO Max.

As duas equipes compõem grupo E, junto com o líder Red Bull Salzburg, com cinco pontos. Italianos e ingleses compartilham o segundo lugar, já que ambos os times tem quatro pontos. Na lanterna está o Dínamo Zagreb, com três.

Apesar de ter a mesma pontuação que o adversário, o Milan chega em desvantagem para o duelo, já que na última rodada, em Stamford Bridge, na última quarta-feira, 5, a equipe perdeu por 3 a 0.

Os rossoneri reagiram no fim de semana com a vitória por 2 a 0 no clássico diante da Juventus, avançando para 20 pontos na tabela, três a menos que o líder Napoli.

Até o momento, o time tem cinco desfalques por lesão: Calabria, Florenzi, Saelemarkers, Messias e Kjaer.

Do outro lado, os Blues vem de outra vitória importante, também por 3 a 0, sobre o Wolverhampton, mas desta vez pelo Campeonato Inglês, onde ocupa a quarta posição com 16 pontos.

O Chelsea não poderá contar com o goleiro Mendy e o volante N’Golo Kanté, também lesionados.

Confira a rodada completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Copenhaguen x Manchester City – TNT e HBO Max

Maccabi Haifa x Juventus – Space e HBO Max

16h

PSG x Benfica – SBT, TNT e HBO Max

Shakhtar Donetsk x Real Madrid – HBO Max

Milan x Chelsea – Space e HBO Max

Borussia Dortmund x Sevilla – HBO Max

Celtic x Red Bull Leipzig – HBO Max

Dínamo Zagreb x Red Bull Salzburg – HBO Max

