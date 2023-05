Milan tenta façanha alcançada apenas seis vezes nas semis da Champions

Inter de Milão e Milan se enfrentam nesta terça-feira, 17, no San Siro, pelo jogo decisivo da semifinal da Liga dos Campeões. A partida acontece uma semana após os nerazzuri vencerem por 2 a 0, o que coloca a equipe rosseneri em situação difícil para conquistar a virada. O feito foi alcançado poucas vezes na história da competição.

Em 67 edições de Champions já disputadas, em semifinais, um time conseguiu reverter o placar de dois ou mais gols de diferença apenas seis vezes. Neste século, o recorte é ainda menos favorável historicamente para o Milan: só uma vez houve virada nesta fase da competição.

A última vez que houve uma recuperação foi na temporada 2018/19. Na ocasião, o Barcelona venceu o jogo de ida por 3 a 0, contra o Liverpool, e foi goleado na volta por 4 a 0, garantindo a vaga inglesa na decisão.

Antes disso, já completava 33 anos que uma virada após perder o primeiro duelo por dois ou mais gols não acontecia.

Segundo maior campeão da Liga dos Campeões, com sete taças, o time treinado por Stefano Pioli segue vivo. No entanto, precisa superar a fase instável e o fato de atuar como visitante, apesar do estádio ser o mesmo.

A Inter, por outro lado, já completa sete vitórias consecutivas e não perde por mais ou dois gols de desvantagem há 32 partidas. Em clássicos contra o Milan, um revés nos moldes dos que ameaçariam os nerazzuri não ocorre há sete anos.

Confira todas as viradas nas semifinais da Champions:

2018/19

Barcelona 3 x 0 Liverpool

Liverpool 4 x 0 Barcelona

1985/86

IFK Goteborg 3 x 0 Barcelona

Barcelona 3x 0 IFK Goteborg (Barça passou nos penais)

1983/84

Dundee United 2 x 0 Roma

Roma 3 x 0 Dundee United

1979/80

Real Madrid 2 x 0 Hamburgo

Hamburgo 5 x 1 Real Madrid

1970/71

Estrela Vermelha 4 x 1 Panathinaikos

Panathinaikos 3 x 0 Estrela Vermelha

1964/65

Liverpool 3 x 1 Inter de Milão

Inter de Milão 3 x 0 Liverpool