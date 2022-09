Mbappé admite altos e baixos na relação com Neymar: ‘Nos respeitamos’

Neymar e Kylian Mbappé selaram, oficialmente, as pazes após conturbados desdobramentos no início de temporada do Paris Saint-Germain. Nesta segunda-feira, 5, em entrevista coletiva na véspera da estreia da equipe na Liga dos Campeões, o atacante francês falou pela primeira vez sobre o clima de tensão envolvendo o companheiro.

Ele amenizou ao citar que mantém uma relação de “momentos mais frios e mais quentes” com o brasileiro e que há “muito respeito” entre as partes. O PSG encara a Juventus nesta terça, 6, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

“Sempre tivemos momentos mais frios e mais quentes. É a natureza do nosso relacionamento que é assim. Mas há muito respeito. Quando você tem dois jogadores de caráter forte assim, a vida não é linear”, disse Mbappé.

O problema envolvendo as duas principais estrelas no elenco, ao lado do argentino Lionel Messi, foi desencadeado no último dia 13 de agosto, na goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês.

Segundos antes de uma cobrança de pênalti por Neymar, imagens mostraram que Mbappé chegou a pedir a bola para o brasileiro, que não lhe deu ouvidos.

A cena mais chocante, no entanto, se deu em um contra-ataque em que Vitinha não passou a bola para Mbappé, que fez gestos de descontentamento e desistiu da jogada. O chilique causou protestos nas redes sociais.

Depois disso, o técnico Christophe Galtier utilizou a semana livre para amenizar o problema, principalmente a discussão sobre quem seria o principal batedor do time. Assunto também respondido por Mbappé.

“Vamos ver (risos). Sempre haverá uma discussão, temos que ver como vai ser durante a partida. Não estamos fechados (sobre esse assunto). O número um não significa que você vai bater todos os pênaltis, não existe em nenhum clube e muito menos quando você joga com três jogadores assim. É preciso saber repartir o bolo, cheirar e adicionar água. Não há problema com isso”, explicou.

O caso entre os dois ganhou ainda mais repercussão pelo fato de Neymar ter curtido duas postagens no Twitter que criticavam o fato de Mbappé ter assumido a primeira cobrança.

Ajudou a esfriar a tensão uma goleada por 7a 1 a sobre o Lille, uma semana depois do ocorrido, com atuação elogiada do trio MNM em toda imprensa francesa. O L’Equipe destacou em sua capa: “Total harmonia”.

A chamada abordou o relacionamento das peças do grupo: “As estrelas do PSG, totalmente reconciliadas, fizeram uma nova demonstração”. O periódico também deu a mesma nota 9 para os três jogadores.

