Maccabi Haifa x PSG: onde assistir ao jogo da Champions nesta quarta

O Paris Saint-Germain visita o israelense Maccabi Haifa nesta quarta-feira, 14, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

Favorito do grupo H, o PSG estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, da Itália, com dois gols de Mbappé. Para o jogo desta quarta, os franceses têm três desfalques por lesão: o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Presnel Kimpembe e o meia Renato Sanches. Já o trio de astros formado por Messi, Neymar e Mbappé está confirmado.

Por outro lado, o Maccabi Haifa, que chegou à fase de grupos após eliminar Olympiacos (Grécia), Apollon Limassol (Chipre) e Estrela Vermelha (Sérvia) nas etapas preliminares da Champions, estreou com derrota. O time israelense perdeu para o Benfica por 2 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta:

13h45

Milan x Dinamo Zagreb – TNT e HBO Max

Shakhtar Donetsk x Celtic – HBO Max

16h

Real Madrid x RB Leipzig – HBO Max

Manchester City x Borussia Dortmund – Space e HBO Max

Juventus x Benfica – HBO Max

Maccabi Haifa x PSG – TNT e HBO Max

Chelsea x RB Salzburg – HBO Max

Rangers x Napoli – HBO Max

Copenhagen x Sevilla – HBO Max

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!