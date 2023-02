Liverpool x Real Madrid e Napoli: os duelos da terça na Champions

As oitavas de final da Liga dos Campeões terão suas partidas de ida finalizadas nesta semana, com jogos nesta terça-feira, 21, e quarta, 22. A principal atração fica por conta do duelo de titãs entre Liverpool e Real Madrid, terça, em Anfield. Também entra em campo o Napoli, sensação do Campeonato Italiano, que sonha com o título inédito da Champions.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Veja os jogos desta terça:

Liverpool x Real Madrid

Às 17h (de Brasília) desta terça-feira, 20 títulos de Champions entram em campo no confronto entre o hexacampeão Liverpool e o Real Madrid, detentor de 14 taças. Os times se enfrentam no estádio de Anfield, na Inglaterra, no jogo de ida de um duelo que pode manter viva a temporada do vencedor – e transformar a do perdedor em um fracasso completo.

Em sua pior fase desde que Jürgen Klopp assumiu o comando em 2015, o Liverpool ocupa a oitava colocação da Premier League e luta para terminar entre os quatro primeiros. O time ficou em segundo do grupo na primeira fase da Champions, atrás do Napoli, e acabou caindo com o Real Madrid no sorteio das oitavas. O time espanhol, por sua vez, também não vive seu melhor momento e está oito pontos atrás do líder Barcelona em La Liga.

Continua após a publicidade

O último encontro entre os gigantes foi justamente a final da Liga dos Campeões no ano passado, quando o Real venceu por 1 a 0, gol de Vinicius Júnior. O brasileiro, aliás, é o principal jogador merengue na temporada, com 16 gols e oito assistências. Já o atual melhor do mundo, Karim Benzema, tem sofrido com lesões, mas deve ir a campo diante dos ingleses. Ele soma 16 gols e quatro assistências em 2022/23. Os desfalques ficam por conta dos meio-campistas Aurélien Tchouaméni e Toni Kroos.

Já o Liverpool vem de duas vitórias seguidas no Inglês e tenta deslanchar para deixar para trás a má fase. Com os atacantes Cody Gakpo e Darwin Núñez ainda se adaptando ao clube, a principal esperança de gols será novamente o egípcio Mohamed Salah, que tem 43 gols na Champions e está a uma bola na rede de igualar o marfinense Didier Drogba como o maior artilheiro africano da competição.

Eintracht Frankfurt x Napoli

Também às 17h de terça, o Eintracht Frankfurt recebe na Alemanha o Napoli, a sensação do futebol europeu. O time de Luciano Spalletti nada de braçada no Campeonato Italiano, onde é líder com 15 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão, e tem jogado um futebol ofensivo e envolvente. Os destaques são o ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de 12 gols e 12 assistências na temporada, e o centroavante nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do time com 19 gols.

Já o Frankfurt ocupa a sexta colocação do Campeonato Alemão, a dois pontos do G4. Atual campeão da Liga Europa, o time ficou em segundo do seu grupo na primeira fase, atrás do Tottenham. O destaque é o atacante francês Randal Kolo Muani, que tem 15 gols e 12 assistências na temporada.