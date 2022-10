Liverpool x Napoli: Firmino tem última chance para convencer Tite

Atualizado em 31 out 2022, 18h43 - Publicado em 31 out 2022, 18h42

Atualizado em 31 out 2022, 18h43 - Publicado em 31 out 2022, 18h42

Liverpool e Napoli fazem na próxima terça-feira, 31, uma partida sem grande relevância da última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, já que ambos estão classificados para as oitavas. O duelo em Anfield, no entanto, tem valor especial para Roberto Firmino, que ainda busca uma vaga na lista de 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, daqui uma semana, e será observado de perto pelo técnico Tite. O jogo começa às 17h (de Brasília) e terá transmissão em TV aberta do SBT, em TV fechada da TNT e via streaming pela HBO Max.

Tite e o filho e auxiliar Matheus Bacchi realizam tour pela Europa para tirar as últimas dúvidas. Nos últimos dias, viram in loco as performances de Bruno Guimarães, do Newcastle, Philippe Coutinho, do Aston Villa, Fred, Casemiro e Antony, do Manchester United. Nesta terça, eles estarão em Liverpool para analisar não apenas as atuações do goleiro Alisson e do volante Fabinho, nomes certos na convocação, mas também de Firmino, que esteve na Copa da Rússia, mas perdeu espaço no último ciclo.

O atleta alagoano de 31 anos vem sendo um dos poucos a se salvar de um início de temporada ruim do Liverpool. Em 17 jogos, contribuiu com oito gols e quatro assistências. Os Reds ocupam apenas a nona posição da Premier League e estão em segundo no grupo A da Champions, com 12 pontos, três a menos que o Napoli. Para avançar em primeiro, será preciso golear os italianos por quatro ou mais gols de diferença.

Na seleção, Firmino enfrenta a concorrência de nomes como Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Rodrygo (Real Madrid), Gabigol (Flamengo) e Gabriel Jesus (Arsenal). Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Totenham) já estão praticamente garantidos.

Antes de retornar ao Rio de Janeiro, de onde anunciará a lista final no próximo dia 7, Tite ainda passará por Turim para acompanhar Juventus e PSG na próxima quarta-feira, também às 17h. O observado da vez será o zagueiro Bremer, que briga com Gabriel Magalhães, do Arsenal, pela quarta e última vaga na zaga. Garantidos no Catar, Danilo e Alex Sandro, da equipe italiana, e Marquinhos e Neymar, do PSG, também devem ir a campo.