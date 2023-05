Julián Álvarez pode fazer história com Champions, Libertadores e Copa

Poucos jogadores podem dizer que conquistaram a América e a Europa, e menos ainda conseguiram o feito de conquistar todo o mundo. Aos 23 anos, o atacante Julián Álvarez, do Manchester City, tem a chance de se juntar a uma seleta lista dominada por brasileiros e ser o primeiro argentino a ter no seu currículo os títulos da Libertadores, Champions League e Copa do Mundo.

O Manchester City de Guardiola faz história na atual temporada, sonhando com a tríplice coroa, e está na final da Champions League. A finalíssima contra a Inter de Milão pode consagrar o argentino Julián Álvarez, atacante reserva, mas utilizado com frequência pelo técnico catalão.

Formado nas canteras do River Plate, o jovem se destacou na “Era Gallardo” e ganhou espaço na equipe profissional com certa rapidez. O argentino ganhou todos os títulos que disputou com a equipe Millonaria e fez parte do elenco de 2018, que conquistou a Libertadores contra o rival Boca Juniors. Na polêmica final decidida na Espanha, no Santiago Bernabéu, Julián Álvarez entrou em campo e festejou o título histórico.

Pela seleção argentina, na Copa do Mundo de 2022, Julián aproveitou a má fase do companheiro Lautaro Martínez e se tornou titular ao longo da competição. Em sete jogos no Catar, La Araña (como é chamado), marcou quatro gols e garantiu uma assistência. Se tornou peça fundamental na conquista da Argentina, que quebrou 36 anos de jejum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julián Alvarez🕷 (@juliaanalvarez)

Na atual temporada, Álvarez participou de 10 jogos da Champions League e foi responsável (com gols e assistências) por cinco tentos da equipe inglesa. Se campeão, o argentino entrará para a história, junto com o Manchester City, e será o primeiro de seu país a ter no currículo: Libertadores, Champions e Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

Apenas quatro jogadores conseguiram o feito e todos brasileiros. O primeiro foi o goleiro Dida, campeão pelo Cruzeiro, Milan e seleção brasileira. Em seguida, Cafu e Roque Junior. O último foi Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo em 2002, da Champions, pelo Barcelona, em 2005/06, e da Libertadores, pelo Galo, em 2013.

Confira os jogadores que conquistaram os três títulos:

Cafu: Libertadores (São Paulo), Champions League (Milan) e Copa do Mundo (Brasil) Dida: Libertadores (Cruzeiro), Champions League (Milan) e Copa do Mundo (Brasil) Roque Jr: Libertadores (Palmeiras), Champions League (Milan) e Copa do Mundo (Brasil) Ronaldinho Gaúcho: Libertadores (Atlético-MG), Champions League (Barcelona) e Copa do Mundo (Brasil)

A final da Champions League acontece no dia 10 de junho, sábado, às 16h (de Brasília). A bola rola em Istambul, no estádio Olímpico Atatürk, e pode ser o primeiro título continental do Manchester City. A Inter de Milão, outra finalista, luta pelo quarto título de Champions.