Inter x City é tira-tema de italianos e ingleses na Champions; relembre

Inter de Milão e Manchester City fazem a final da Liga dos Campeões neste sábado, 10, em Istambul. O jogo mais importante da maior competição de clubes da Europa é o quinto encontro entre italianos e ingleses em uma decisão de Champions e servirá como um tira-teima entre duas das mais tradicionais nações futebolísticas.

Em quatro encontros em decisões, a Itália saiu com a vitória duas vezes, assim como a Inglaterra. Curiosamente, todas as finais anteriores envolveram o Liverpool, enquanto os representantes italianos foram Roma, Juventus e Milan, este por duas vezes.

No clima da final, PLACAR relembra todas as outras finais entre times da Itália e Inglaterra:

Liverpool x Roma – 1984

Liverpool x Roma foi a final da Champions de 1984. Até hoje, a maior campanha da Roma na competição, quando, com Falcão e Toninho Cerezo, caiu nos pênaltis na decisão contra o Liverpool de Ian Rush e Kenny Dalglish pic.twitter.com/67lypVihJh — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) April 13, 2018

O primeiro encontro em finais entre dois times dessas potências do futebol aconteceu há 39 anos. Com um meio-campo dominado pelos brasileiros Paulo Roberto Falcão e Toninho Cerezo, a Roma estava atuando em sua casa.

No entanto, quem abriu o placar foi o Liverpool, com o atacante Phil Neal, aos 14 minutos. Não precisou de muito tempo para o empate italiano, com o centroavante Roberto Pruzzo.

Depois do 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, o resultado foi decidido nos pênaltis. Do lado dos Reds, foram quatro cobranças convertidas, enquanto os giallorossi marcaram apenas dois. Título para o Liverpool.

Juventus x Liverpool – 1985

36 atrás acontecia um dos capítulos mais tristes da história do Liverpool e do futebol. A Tragédia de Heysel aconteceu no dia da final da Champions de 1985, contra a Juventus, em Bruxelas. 39 pessoas morreram numa briga de fora do estádio, antes do jogo. Um dia de lembrança. pic.twitter.com/JjNT86Xewe — We Are Liverpool (@WeAreLivpool) May 29, 2021

Um ano depois, a final de Bruxelas, na Bélgica, marcou um reencontro entre os países. Em uma partida marcada por uma tragédia que terminou com 39 mortes no estádio de Heysel devido ao desabamento de um muro, o êxito dentro de campo foi da Juve.

Liderada por Platini e Scirea, a Velha Senhora venceu com um gol do craque francês na segunda etapa. Sem força de reação, o Liverpool não conseguiu buscar o placar e manter o troféu.

Liverpool x Milan – 2005

O 14º GOL MAIS MARCANTE DA ERA MODERNA DA CHAMPIONS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gerrard, de cabeça, iniciou a busca pelo empate do Liverpool no que ficou conhecido como o "Milagre de Istambul". A maior final da história da #CasaDaChampions! pic.twitter.com/rzo67de1yP — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 1, 2023

No mesmo palco da final de 2023, o estádio Olímpico de Ataturk, aconteceu uma das grandes viradas da história do futebol. De um lado, um potente Milan enfrentou um aguerrido Liverpool, que não tinha um elenco brilhante.

Na primeira etapa, os italianos abriram 3 a 0, com um gol de Paolo Maldini e dois de Hernán Crespo. Porém, o segundo tempo foi marcado por reação dos ingleses, que buscaram empate com Steven Gerrard, Vladimir Smicer e Xabi Alonso. Os três gols ingleses foram marcados em um intervalo de apenas sete minutos.

Nas penalidades, a vitória foi do Liverpool, com direito a pênalti desperdiçado pelo brasileiro Serginho, pelo Milan.

Milan x Liverpool – 2007

Com a vontade italiana de vingar o resultado de dois anos antes, Milan e Liverpool se reencontraram. Na ocasião, o ainda muito forte time rossonero foi a Atenas para tentar o feito e se saiu melhor.

Contando com Kaká em ano de melhor do mundo, o Milan venceu por 2 a 1. Os dois gols do lado da Itália foram de Filippo Inzaghi, e quem diminuiu para os ingleses foi Dirk Kuyt.