Inter vence Plzen, e Barcelona dá adeus à Champions sem jogar

A Inter de Milão venceu o Viktoria Plzen, por 4 a 0, nesta quarta-feira, 26, no San Siro, pela Liga dos Campeões. O resultado conquistado com gols de Mkhitaryan, Dzeko (duas vezes) e Lukaku classificou a equipe italiana às oitavas de final, o que também elimina o Barcelona. Desse modo, o time catalão enfrenta o Bayern de Munique já sem chances de avançar na Champions.

Precisando de três pontos para jogar a última rodada já com a vaga garantida, os nerazzuri entraram em campo sob apoio da torcida. O início do jogo, no entanto, não foi positivo para os mandantes, que viram o controle do jogo escapar. A situação, no entanto, foi revertida rapidamente.

Assim, aos 35 minutos, após cruzamento do zagueiro Bastoni, o armênio Mkhitaryan cabeceou e abriu o placar. Já com menos pressão, a Inter não demorou a ampliar. Dimarco cruzou e Dzeko empurrou para o fundo das redes, levando o time de casa em vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o time italiano manteve o controle. Superior, não faltaram oportunidades para a Inter ampliar o marcador. Com 21 minutos do segundo tempo, Dzeko fez o terceiro, após boa trama ofensiva e passe de Lautaro Martínez. Lukaku, que veio do banco de reservas, marcou o quarto, para sacramentar o resultado.

Com 10 pontos, a Inter de Milão está classificada para as oitavas de final da Champions League. O Barcelona, que tem quatro pontos com um jogo a menos, já não pode mais ultrapassar o time italiano, tendo em vista que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Assim, sem chances de se classificar, o time de Xavi entra em campo nesta quarta-feira, 26, para enfrentar o Bayern de Munique.

