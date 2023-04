Inter e Milan se reencontram na semi; relembre os dérbis na Champions

Inter de Milão e Milan farão uma das semifinais da Liga dos Campeões e enormes expectativas já cercam o duelo, que reverbera a rivalidade centenária do dérbi de Milão. As equipes voltam a se enfrentar no mata-mata da competição depois de 18 anos. Na ocasião, na temporada 2004/05, o lado rossoneri sorriu por último. Duas temporada antes, o filme foi exatamente o mesmo.

Campeões italianos nas últimas temporadas após longas secas e período de ostracismo no cenário doméstico – a Inter ficou com o título em 2021 e o Milan em 2022 – , os rivais decidirão nos próximos dias 10 e 16 de maio, no San Siro, uma vaga na final.

Curiosamente, as equipes chegam com campanhas parecidas. Na primeira fase, se classificaram na segunda colocação, ambos com dez pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas), 55% de aproveitamento.

Nas oitavas, passaram com os mesmos placares: vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e empate sem gols no confronto decisivo. O Milan despachou o Tottenham, enquanto a Inter superou o Porto.

Já nas quartas, quase o mesmo roteiro novamente: vitória no primeiro jogo e empate no duelo da volta. Os rossoneri superaram o Napoli e os nerazzurri o Benfica. PLACAR relembra os duelos entre eles na Champions:

Inter de Milão 1 x 1 Milan

semifinal 2002/03

A primeira vez em que os rivais de Milão se encontraram foi na semifinal da Champions de 2003. Os rossoneri conquistaram a classificação para a finalíssima depois de eliminar a Inter de Milão pelo critério de desempate.

O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Pelo jogo da volta, novo empate, desta vez em 1 a 1. Coube ao Milan comemorar a classificação pelo critério de gols marcados “fora de casa”, já que o mando do segundo jogo era do rival.

O ucraniano Andriy Shevchenko abriu o placar para o Milan, enquanto o nigeriano Obafemi Martins empatou para a Inter. Estiveram em campo nomes como Hernán Crespo, Fabio Cannavaro, Álvaro Recoba, Rui Costa, Pirlo, Seedorf, Maldini e outros.

Na finalíssima, os rossoneri levantaram o troféu, nos pênaltis, sobre outro rival italiano: a Juventus. A campanha consagrou o goleiro brasileiro Dida.

Inter 0 x 3 Milan

quartas de final 2004/05

O Milan, novamente, levou a melhor sobre os rivais em uma de suas melhores fases, com Kaká, Andriy Schevchenko e uma seleção de craques em seu elenco.

No segundo tempo do jogo de volta, quando o Milan vencia por 1 a 0, um gol do argentino Cambiasso foi anulado e os torcedores nerazzuri começaram a atirar fogos de artifício no campo.

O goleiro brasileiro Dida foi atingido e sofreu algumas queimaduras. A partida foi finalizada e o Milan venceu o jogo por 3 a 0, após a Inter ser punida pela Uefa.