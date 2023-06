Inter de Milão x City: onde assistir e tudo sobre a final da Champions

Manchester City e Inter de Milão fazem a finalíssima da Liga dos Campeões neste sábado, 10, às 16h (de Brasília), noestádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. A equipe inglesa vai em busca do primeiro título no torneio, enquanto os italianos, campeões em 1964, 1965 e 2010, perseguem o tetracampeonato.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SBT, em TV aberta, do canal fechado TNT e do serviço de streaming da HBO Max. O show de abertura da decisão será por conta da cantora brasileira Anitta e do cantor nigeriano Burna Boy.

Como chegam as equipes

O Manchester City chega invicto para a decisão da Liga dos Campeões: doze jogos, com sete vitórias e cinco empates. Líder do grupo G, a equipe eliminou o Red Bull Leipzig, nas oitavas, com 1 a 1 na ida e 7 a 0 na volta, o Bayern de Munique, nas quartas, com 3 a 0 em casa e 1 a 1 na Alemanha.

Nas semifinais, despachou o atual campeão Real Madrid. O jogo que foi uma reedição da semi da temporada passada vencida pelos espanhóis terminou 5 a 1 no agregado, com direito a goleada por 4 a 0 no jogo da volta.

Além de sólido sistema defensivo, com apenas cinco gols sofridos no torneio, o City também conta com o artilheiro da competição, o camisa 9 norueguês Erling Haaland, com 12 gols. A equipe já conquistou dois títulos nesta temporada: a Copa da Inglaterra e a Premier League.

A Inter de Milão, por sua vez, também fez uma campanha consistente, para além dos palpites do início da competição. Foram doze jogos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas, ambas para o Bayern de Munique na fase de grupos.

Nas oitavas de final, a equipe do técnico Simone Inzaghi eliminou o Porto pelo placar magro de 1 a 0. Já nas quartas passou pelo Benfica, com direito a 2 a 0 na ida e empate em 3 a 3 no jogo da volta. A equipe nerazzuri ainda protagonizou clássico com o rival Milan nas semifinais e levou a melhor com 2 a 0 e 1 a 0 no estádio San Siro.

Prováveis escalações

O Manchester City não tem nenhum grande desfalque para a decisão e o técnico Pep Guardiola deve ir com força máxima para a decisão. A única diferença do elenco que esteve em campo contra o Real Madrid, na semifinal, é o retorno do zagueiro Aké, que se recuperou de lesão.

Com isso, a provável escalação do City para a final é com: Ederson; Walker, Rúben Dias e Aké; Stones e Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan e Grealish; Haaland.

A Inter de Milão também deve ir com força máxima para a decisão. O provável time de Inzaghi para a final deve ter: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko.