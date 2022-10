Inter de Milão x Barcelona: onde assistir à Champions nesta terça-feira

Atualizado em 3 out 2022, 17h47 - Publicado em 3 out 2022, 16h55

Inter de Milão e Barcelona duelam nesta terça-feira, 4, às 16h (de Brasília), no San Siro, na Itália, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida pelo grupo C, considerada a “chave da morte” da competição, será transmitida pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

O Barça tenta se recuperar após a derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique no último dia 13, na Allianz Arena. Os italianos, por sua vez, estrearam com derrota e conseguiram o primeiro triunfo ao vencerem por 2 a 0 o Viktoria Plzen, fora de casa.

Os rivais estão empatados com três pontos cada – sendo que os espanhóis a frente pelo saldo de gols: 2 a 0. A liderança é do Bayern, com seis e 100% de aproveitamento.

Para a partida, o técnico Xavi Hernández não poderá contar com os zagueiros Koundé e Araujo, com o lateral-direito Bellerin, com o volante De Jong e com o atacante Memphis Depay, todos com problemas musculares após a última Data Fifa.

Em compensação, Robert Lewandowski, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols, está confirmado. O provável time deve ir a campo com: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric García, Christensen e Marcos Alonso; Sergio Busquets, Gavi e Pedri; Dembélé, Raphinha e Lewandowski.

A Inter também precisará superar algumas baixas para a partida: Brozovic, Alex Cordaz e Romelu Lukaku, todos com problemas musculares. A tendência é que a dupla ofensiva seja formada por Lautaro Martínez e Dzeko.

O técnico Simone Inzaghi deve mandar a equipe a campo com: Onana; Milan Skriniar, Bastoni e Acerbi; Denzel Dumfries, Barella, Hakan Calhanoglu, Asllani e Gosens; Lautaro Martínez e Edin Dzeko.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Bayern de Munique x Viktoria Plzen – TNT e HBO Max

Olympique de Marselha x Sporting – Space e HBO Max

16h

Inter de Milão x Barcelona – TNT e HBO Max

Eintracht Frankfurt x Tottenham – Space e HBO Max

Liverpool x Rangers – HBO Max

Ajax x Napoli – HBO Max

Porto x Bayer Leverkusen – HBO Max

Club Brugge x Atlético de Madri – HBO Max

