Imprensa europeia se rende a Vinicius Junior: ‘Do patamar de Mbappé’

Meses depois de fazer o gol que deu ao Real Madrid o título da Liga dos Campeões 2021/22, Vinicius Junior voltou a brilhar no clássico europeu contra o Liverpool. O time espanhol saiu perdendo por 2 a 0 em poucos minutos, mas o brasileiro marcou duas vezes e ainda deu um passe para gol, sendo eleito o melhor em campo na maiúscula virada por 5 a 2 em pleno Anfield. Mais uma vez decisivo, Vini Jr pautou os debates na imprensa europeia e recebeu elogios rasgados.

O diário Marca, de Madri, avaliou que a atuação na Inglaterra já coloca Vinicius no patamar de Kylian Mbappé, estrela do PSG. “Simplesmente imparável. Um doblete para resgatar o Real Madrid. Sua atuação em Anfield o troca de prateleira e o coloca no patamar de Mbappé. Brutal a sua capacidade de desequilibrar e gerar perigo”, analisou o jornal.

Em sua edição impressa desta quarta-feira, 22, o Marca estampou a “noite de bruxos” em Anfield, destacando o feitiço provocado pelo Real Madrid, que mesmo pressionado com dois gols de desvantagem, encontrou soluções com Vinicius, Karim Benzema, Luka Modric e companhia.

O AS, por sua vez, apontou Vinicius como o grande destaque de “um Real Madrid para a história”. No Mundo Deportivo, a manchete foi “Vinicius enfeitiça Anfield e homenageia Amancio”, fazendo referência à atuação de gala que contou com homenagem a Amancio Amaro, ex-jogador e presidente de honra do Real Madrid, que morreu na última terça-feira, 21. Diversos jornais também destacaram o fato de Vinicius ser o “carrasco do Liverpool”, com cinco gols marcados.

Os jornais também destacaram os elogios do técnico Carlo Ancelotti. “Atualmente, na minha opinião, Vinicius é o jogador mais decisivo do futebol mundial. Por continuidade, ele não para, dribla, dá assistências, faz gols. Espero que continue assim”, disse o técnico italiano, cotado para assumir a seleção brasileira ao fim da temporada europeia.

Fora da Espanha, um dos jornais que mais destacaram a atuação foi o francês L’Equipe. Nas tradicionais notas, Vinicius recebeu um nove. Segundo a matéria, o brasileiro foi “espumante” e terminou a partida como o melhor em campo. Para o jornalista Nathan Gourdoul, o atacante “transcende” quando vê uma camisa do Liverpool.

Já o diário italiano Gazzetta dello Sport avaliou a atuação de Vini Jr como um “show” e lhe deu uma nota 8.5, enquanto seu compatriota Alisson, que falhou no segundo gol do Real Madrid, recebeu nota 4.

Com a camisa do Real Madrid, Vinicius Júnior tem 18 gols e nove assistências nesta temporada. Desde que chegou ao clube merengue, o brasileiro já balançou a rede 55 vezes, sendo 40 apenas desde a metade de 2021.